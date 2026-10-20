La psicología concluye las personas que fingen no ver a un conocido en la calle no suelen ser maleducadas, sino que tienden a sufrir fatiga mental

A todos nos ha pasado alguna vez eso de ir caminando por la calle, reconocer a una persona a lo lejos y hacer como si no la hubiéramos visto. A veces porque tenemos prisa y otras porque, sencillamente, no nos apetece pararnos a charlar. Puede que sea alguien con quien hace tiempo que no hablamos, una persona con la que no tenemos demasiada confianza o alguien a quien no queremos poner al día sobre nuestra vida.

La psicología ha estudiado este comportamiento tan extendido y ha encontrado algunas explicaciones. Y no, no siempre significa que seamos maleducados.

La fatiga mental, una de las explicaciones

Una de las razones que explican este comportamiento es la fatiga mental. Según los especialistas, el agotamiento emocional puede hacer que mantener una conversación, aunque sea breve, se convierta en un esfuerzo que no estamos dispuestos a asumir en ese momento.

Cuando sentimos que no tenemos energía suficiente, podemos intentar evitar determinadas interacciones para preservar nuestros recursos emocionales. En estas circunstancias, fingir que no hemos visto a alguien no tiene por qué significar que no nos importe esa persona, sino que necesitamos tranquilidad y preferimos no mantener una conversación.

La ansiedad social y el miedo al rechazo

Otra posible explicación está relacionada con la ansiedad social y el miedo a ser juzgados. El psicólogo Marcelo Ceberio explicó, en declaraciones recogidas por HuffPost, que las personas con una imagen negativa de sí mismas pueden llegar a pensar que su presencia molesta o que los demás no desean hablar con ellas.

Por su parte, el psiquiatra Christophe André ha abordado el temor al juicio ajeno como uno de los factores que pueden llevar a evitar situaciones sociales. En estos casos, el simple hecho de saludar a un conocido puede generar inseguridad ante la posibilidad de no saber qué decir, sentirse incómodo o quedar en evidencia.

Así, evitar el encuentro se convierte en una forma de esquivar una situación que genera malestar. No obstante, esto no significa que todas las personas que evitan un saludo sufran ansiedad social o tengan una baja autoestima.

A veces, simplemente no nos apetece hablar

También hay explicaciones mucho más sencillas. En ocasiones, estamos tan concentrados en nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones o las tareas que tenemos pendientes que apenas prestamos atención a lo que sucede a nuestro alrededor. Otras veces, simplemente preferimos continuar nuestro camino sin pararnos para hablar.

Por tanto, fingir que no hemos visto a alguien no siempre responde a un problema emocional ni implica necesariamente rechazo. Puede ser una decisión puntual relacionada con nuestro estado de ánimo, nuestra energía o nuestras ganas de socializar.