Poner una hoja de laurel seca detrás de la puerta de entrada: para qué sirve y por qué lo recomiendan

El uso del laurel no se limita simplemente a la cocina. Por lo que simboliza para algunas creencias, como el feng shui, existe un truco casero, ignorado en nuestro país, para aprovecharlo: colocar una hoja seca de laurel detrás de la puerta. A esta práctica se le adjudican propiedades como prosperidad y protección.

La finalidad de este método es beneficiarse del aroma natural de la planta para mantener un entorno agradable sin necesidad de utilizar ambientadores, aerosoles o cualquier tipo de productos artificiales, además de atraer buenas energías en la estancia.

Para qué sirve poner una hoja de laurel seca tras la puerta

Las creencias aconsejan colgarla detrás de la puerta porque es una zona discreta donde la hoja puede durar días sin dañarse ni estorbar a nadie. Al estar seca, la hoja mantiene parte de sus propiedades aromáticas y desprende un olor suave, si bien no llega a perfumar la habitación en su totalidad.

Asimismo, en muchas tradiciones populares, el laurel cuenta con los clichés de protección, prosperidad y buena suerte. Debido a esto, algunas personas optan por colocarlo próximo a las entradas de sus viviendas, a pesar de que los efectos forman parte de las creencias y no tienen respaldo científico.

Cómo colocar la hoja y cuánto dura

En primer lugar, se debe escoger una hoja de laurel totalmente seca y en buen estado, poniéndola tras la puerta en un sitio donde no pueda romperse, o atarla directamente, y dejarla ahí mientras conserve su esencia. Cuando la hoja pierde el olor o se vuelve excesivamente frágil, es conveniente cambiarla por otra. Es fundamental que la hoja no entre en contacto con la humedad, ya que tiende a acelerar su deterioro.

¿Sirve también para ahuyentar insectos?

El laurel brinda un aroma suave localizado, pero no sirve como un aromatizante potente para una estancia. Si el objetivo es conservar un entorno con buen olor, es fundamental ventilar los espacios y reducir los malos olores. En casos más extremos, se recomienda el uso de un ambientador.

Con respecto a los insectos, algunas personas utilizan estas hojas de laurel como truco casero para intentar alejarlos del hogar, gracias a su esencia. No obstante, no funciona como reemplazo de los productos específicos para eliminar plagas. El laurel contiene compuestos perfumados con propiedades repelentes en determinadas situaciones, aunque una hoja seca detrás de la puerta no sirve para poner fin a una invasión animal.