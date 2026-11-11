La mejor reflexión de la historia es de Nelson Mandela: «Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo»

Nelson Rolihlahla Mandela (Mvezo, 18 de julio de 1918-Johannesburgo, 5 de diciembre de 2013) ha sido una de las figuras políticas más importantes del siglo XX por poner fin al apartheid y por centrar su mandato como presidente del país en la reconciliación nacional. Su afán por unir al pueblo sudafricano le hizo ganar el Premio Nobel de la Paz en 1903. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la última reflexión viral y las mejores frases durante la vida y obra de Nelson Mandela.

Nelson Mandela es una de las figuras políticas más importantes del último siglo a nivel mundial por su lucha contra el apartheid en Sudáfrica y cumplir el objetivo de unir al país después de años de segregación racial en el sur de África. Licenciado en Derecho, durante los primeros años de su vida fue activista y fundó el aparato armado Umkhonto we Sizwe con el objetivo de realizar actos de sabotaje contra el régimen imperante.

Esto hizo que fuera condenado a cadena perpetua y pasara 27 años en la cárcel situada en la isla de Robben, desde donde se convirtió en un gran icono contra el racismo. Tras ser liberado en 1990, negoció el fin del apartheid con el presidente Frederik de Klerk y en 1994 ganó las primeras elecciones democráticas, convirtiéndose en el primer presidente negro de la historia del país. Y su mandato lo dedicó a buscar la conciliación social y la unión del pueblo, que finalmente consiguió durante los cinco años de mandato. Tras retirarse de la vida política, falleció a los 95 años el 5 de diciembre de 2013.

Las mejores frases de Nelson Mandela

«Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo». Esta es la última reflexión de liderazgo de Nelson Mandela, que durante su vida y obra también dejó por escrito un legado de frases que han servido de inspiración a miles de millones de personas repartidas en todo el mundo. Estas son sus mejores frases: