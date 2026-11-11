La mejor reflexión de la historia es de Nelson Mandela: «Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo»
La última reflexión viral y las mejores frases de Nelson Mandela
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Nelson Rolihlahla Mandela (Mvezo, 18 de julio de 1918-Johannesburgo, 5 de diciembre de 2013) ha sido una de las figuras políticas más importantes del siglo XX por poner fin al apartheid y por centrar su mandato como presidente del país en la reconciliación nacional. Su afán por unir al pueblo sudafricano le hizo ganar el Premio Nobel de la Paz en 1903. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la última reflexión viral y las mejores frases durante la vida y obra de Nelson Mandela.
Nelson Mandela es una de las figuras políticas más importantes del último siglo a nivel mundial por su lucha contra el apartheid en Sudáfrica y cumplir el objetivo de unir al país después de años de segregación racial en el sur de África. Licenciado en Derecho, durante los primeros años de su vida fue activista y fundó el aparato armado Umkhonto we Sizwe con el objetivo de realizar actos de sabotaje contra el régimen imperante.
Esto hizo que fuera condenado a cadena perpetua y pasara 27 años en la cárcel situada en la isla de Robben, desde donde se convirtió en un gran icono contra el racismo. Tras ser liberado en 1990, negoció el fin del apartheid con el presidente Frederik de Klerk y en 1994 ganó las primeras elecciones democráticas, convirtiéndose en el primer presidente negro de la historia del país. Y su mandato lo dedicó a buscar la conciliación social y la unión del pueblo, que finalmente consiguió durante los cinco años de mandato. Tras retirarse de la vida política, falleció a los 95 años el 5 de diciembre de 2013.
Las mejores frases de Nelson Mandela
«Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo». Esta es la última reflexión de liderazgo de Nelson Mandela, que durante su vida y obra también dejó por escrito un legado de frases que han servido de inspiración a miles de millones de personas repartidas en todo el mundo. Estas son sus mejores frases:
- «Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad».
- «La educación es el gran motor del desarrollo personal. Es el arma más poderosa para cambiar el mundo».
- «La paz no es simplemente la ausencia de conflicto; la paz es la creación de un entorno en el que todos y todas podemos prosperar».
- «Detesto el racismo, porque lo veo como algo barbárico, venga de un hombre negro o de un hombre blanco».
- «Nunca he considerado a ningún hombre como mi superior, ni fuera ni dentro de la cárcel».
- «Aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es quien no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo».
- «Al igual que la esclavitud y el apartheid, la pobreza no es natural».
- «Los niños y las niñas no solo son el futuro de la sociedad, sino el futuro de las ideas».
- «No me juzguéis por mis éxitos. Juzgadme por todas las veces en que he caído y me he vuelto a levantar».
- «La erradicación de la pobreza no es un gesto de caridad. Es un acto de justicia. Es la protección de un derecho humano fundamental, el derecho a la dignidad y a una vida decente. Mientras persista la pobreza, no habrá verdadera libertad».
- «Que las generaciones futuras nunca digan que la indiferencia, el cinismo o el egoísmo nos han hecho no estar a la altura de los ideales del humanismo que encierra el Premio Nobel de la Paz».
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