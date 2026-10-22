Marlon Brando, actor sobre la libertad personal: «Si hay algo verdaderamente perjudicial para tu libertad como individuo, es la obsesión por agradar a todo el mundo»

Intentar caer bien a todo el mundo puede convertirse en una trampa que termina condicionando nuestras decisiones. Desde aceptar planes que no nos apetecen hasta callar una opinión por miedo a decepcionar a alguien, la necesidad de aprobación puede hacer que dejemos nuestras propias necesidades en segundo plano. Esta reflexión del actor Marlon Brando, uno de los actores más influyentes de Hollywood, plantea precisamente esta cuestión, ya que la libertad individual también consiste en atreverse a ser uno mismo, aunque no siempre guste a los demás. La psicología ofrece claves para comprender por qué buscamos esa aprobación y cómo recuperar el equilibrio.

El peligro de vivir pendiente de los demás

La frase de Marlon Brando pone el foco en una conducta habitual, que trata de adaptar constantemente nuestro comportamiento a las expectativas ajenas para evitar conflictos o conseguir aceptación. En determinadas situaciones, tener en cuenta los sentimientos de otras personas es una muestra de consideración. El problema aparece cuando esa preocupación se convierte en una prioridad permanente y nos impide expresar lo que pensamos, defender nuestros límites o tomar decisiones propias.

Un estudio publicado en mayo de 2026 desarrolló y validó una escala para estudiar el fenómeno conocido como people pleasing, que describe la tendencia a anteponer las necesidades y expectativas de los demás a las propias. La investigación identificó dimensiones relacionadas con el descuido de las necesidades personales y la responsabilidad que una persona siente hacia las expectativas ajenas. Estos resultados ayudan a estudiar el fenómeno, aunque no significan que todas las personas que buscan agradar experimenten necesariamente consecuencias negativas.

Por qué necesitamos la aprobación ajena

El deseo de pertenecer a un grupo y mantener relaciones satisfactorias forma parte de la experiencia humana. Sin embargo, cuando la autoestima depende excesivamente de recibir reconocimiento, una crítica o una negativa pueden interpretarse como señales de rechazo. Esto puede llevar a aceptar compromisos no deseados, asumir responsabilidades excesivas o evitar conversaciones necesarias por miedo a decepcionar.

La teoría de la autodeterminación, desarrollada por los psicólogos Edward Deci y Richard Ryan, destaca la importancia de la autonomía, la competencia y las relaciones con los demás para el bienestar psicológico. La autonomía implica sentir que nuestras decisiones reflejan, en buena medida, nuestros propios valores, en lugar de actuar únicamente por presión externa. Por eso, construir relaciones saludables no exige elegir entre uno mismo y los demás, sino aprender a combinar la consideración hacia otras personas con el respeto a las propias necesidades.