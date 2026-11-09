Luis Rojas, psiquiatra español: «En los botiquines debería ser obligatorio el sentido del humor»

Hay situaciones en la vida que no podemos controlar: problemas familiares, dificultades laborales, enfermedades, pérdidas personales o preocupaciones que parecen acumularse sin descanso. Ante estas circunstancias, encontrar una manera saludable de afrontar lo que sucede resulta fundamental para proteger nuestro bienestar emocional. El psiquiatra español Luis Rojas defiende que el sentido del humor debería ocupar un lugar imprescindible en nuestra vida cotidiana. Con su conocida frase sobre los botiquines de urgencias, «En los botiquines debería ser obligatorio el sentido del humor», invita a reflexionar sobre una herramienta que, sin resolver mágicamente los problemas, puede ayudarnos a sobrellevarlos desde otra perspectiva.

Esta propuesta no significa restar importancia al sufrimiento ni convertir cualquier experiencia dolorosa en motivo de risa. El propio especialista aclara que, ante una crisis, contar chistes no constituye una solución inmediata ni sustituye la atención que necesita una persona. Su planteamiento va más allá: utilizar el humor como un recurso psicológico que permita tomar cierta distancia de las dificultades, reconocer las contradicciones de la existencia y evitar que las preocupaciones dominen completamente nuestros pensamientos. En una sociedad que convive con niveles elevados de bienestar material, pero también con importantes problemas de salud mental, aprender a desarrollar una actitud optimista puede marcar una diferencia. Eso sí, para que esa positividad sea auténtica, debe apoyarse en una manera realista de comprender la vida, el estrés y el sufrimiento.

El sentido del humor como herramienta para afrontar las dificultades

Cuando Luis Rojas-Marcos afirma que el sentido del humor debería estar presente en los botiquines, utiliza una comparación para destacar su valor en los momentos complicados.

Así como determinados medicamentos ayudan a aliviar síntomas físicos, el humor puede proporcionar recursos emocionales para enfrentarnos a situaciones que generan angustia, frustración o incertidumbre.

En su intervención para Aprendemos Juntos, el psiquiatra explica que no se trata de reaccionar con bromas ante una emergencia. Hay experiencias trágicas que requieren respeto, acompañamiento y atención profesional.

Sin embargo, cuando pasa el momento más difícil, encontrar un aspecto incongruente o contemplar lo sucedido desde cierta distancia puede ayudar a reducir la carga emocional.

«El humor permite, por tanto, cambiar el enfoque sin negar la realidad. No elimina los obstáculos, pero puede impedir que nuestra interpretación de ellos los convierta en problemas todavía mayores», menciona el experto.

Optimismo sin negar el sufrimiento

En su conferencia sobre cómo afrontar con humor las dificultades cotidianas, Luis Gutiérrez Rojas aborda la importancia de la positividad y el optimismo desde una perspectiva psicológica.

La idea central es que mantener una actitud positiva no consiste en repetir que todo irá bien, sino en construir una manera de interpretar las experiencias que permita encontrarles sentido, incluso cuando resultan desagradables.

Esta distinción es importante. Una persona optimista también puede sentirse triste, enfadada o preocupada. La diferencia está en que no considera esas emociones como definitivas ni interpreta cada contratiempo como una catástrofe.

Para el profesional, frente a una dificultad resulta importante identificar alternativas, reconocer sus propios recursos y conservar la capacidad de disfrutar de otros aspectos de la vida.

Por el contrario, una actitud persistentemente pesimista puede favorecer que los problemas ocupen todo el espacio mental. El humor introduce una pausa y ayuda a relativizar aquello que, en determinados momentos, parece insuperable.

Los beneficios del buen humor para el bienestar

La Fundación Clínica de la Familia recoge distintos efectos positivos asociados al buen humor. Entre ellos menciona la reducción del estrés, la relajación muscular, la disminución de la presión arterial y una posible moderación de la percepción del dolor. También señala su relación con el sistema inmunitario y con la liberación de endorfinas, sustancias vinculadas a las sensaciones de bienestar.

Estas respuestas ayudan a comprender por qué reír puede producir una sensación de alivio. Cuando escuchamos algo divertido o compartimos una carcajada, no solo cambia nuestro estado de ánimo: también se producen respuestas fisiológicas que intervienen en la actividad cerebral y corporal.

No obstante, conviene entender estos beneficios con prudencia. El humor no sustituye los tratamientos médicos ni garantiza que una persona evite enfermedades. Su valor reside en que puede complementar otros hábitos saludables y contribuir a una relación más amable con uno mismo y con los demás.

La risa también mejora las relaciones personales

El humor tiene otra dimensión especialmente importante: su capacidad para facilitar las relaciones con los demás. Según la Fundación Clínica de la Familia, compartir momentos divertidos puede romper la tensión de un primer encuentro, favorecer la cercanía y suavizar actitudes hostiles o agresivas.

Una broma oportuna, siempre que respete a quienes participan, puede hacer que una conversación resulte más natural. También permite compartir complicidades y recordar que no todas las situaciones necesitan abordarse desde la seriedad absoluta.