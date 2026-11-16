Hervir hojas de laurel con clavos de olor y ramas de canela: para qué sirve y por qué se recomienda hacerlo en noviembre

Después de cocinar alimentos fritos, pescado o alimentos con un olor intenso, los aromas se quedan impregnados en la cocina por un tiempo prolongado. Para remover y eliminar esos olores pesados existe un remedio casero tradicional a partir de hojas de laurel. Hervir hojas de laurel con clavos de color y ramas de canela se ha utilizado durante años como un ambientador casero natural que perfuma la vivienda y neutraliza olores intensos. Con la llegada del invierno y, por consiguiente, las bajas temperaturas, las ventanas de los hogares se empiezan a cerrar, lo que acumula humedad y olores de cocina en interiores.

¿Para qué sirve?

Al calentar el laurel, los clavos de olor y la canela en agua, el vapor libera sus aceites esenciales y los dispersa por las diferentes habitaciones. Su principal utilidad es neutralizar los olores. El vapor enmascara y atenúa aromas persistentes de frituras, pescado, tabaco o ambientes cerrados sin recurrir a aerosoles químicos. Además, el laurel libera eucalipto y pineno, que dan un toque herbal y fresco. La canela aporta cinamaldehído con notas dulces y cálidas, mientras que el clavo suma eugenol de perfil intenso y especiado.

En prácticas como el Feng Shui, esta combinación se emplea para crear una atmósfera acogedora y favorecer la armonía en casa, aunque no cuenta con respaldo científico para atraer suerte o purificar el aire de forma profunda.

¿Por qué se recomienda hacerlo en noviembre?

Los expertos lanzan estas recomendaciones con la llegada del frío. El otoño avanza, lo que hace que las casas permanezcan cerradas por más horas y este vapor ayuda a refrescar estancias cargadas. Las notas dulces y especiadas de la canela y el clavo resultan reconfortantes en meses fríos y anticipan la ambientación típica de las fiestas de fin de año.

¿Cómo prepararlo y qué precauciones tomar?

Para la preparación de este remedio casero se necesita colocar un litro de agua en una olla junto con 5 o 6 hojas de laurel, dos ramas de canela y unos seis clavos de olor. A continuación, se servirá a fuego medio, reduciendo al mínimo y dejando destapado entre 15 y 20 minutos para que el vapor circule. Se aconseja usar un cazo dedicado a este fin, ya que los aceites esenciales pueden impregnar el metal y alterar el sabor de futuras comidas.

Según recomendaciones publicadas por La Nación, conviene mantener cierta circulación de aire, suspender su uso si causa irritación respiratoria y no sustituir con ello la limpieza habitual del hogar.