Fernando Savater filósofo que nació en San Sebastián en 1947, lleva décadas dedicado no sólo a la filosofía, sino a la enseñanza y la escritura. Su nombre se hizo especialmente conocido gracias a Ética para Amador, el libro que publicó en 1991 pensando en su hijo y que acabó convirtiéndose en una de sus obras más leídas. A lo largo de su carrera también ha escrito novelas, artículos de prensa y ensayos sobre asuntos que van desde la política hasta la libertad individual. Entre ellos se encuentra la felicidad, un tema al que ya había dedicado un libro en 1986 y que aparece en distintas reflexiones relacionadas con su pensamiento.

Al filósofo, que actualmente tiene 79 años, se le atribuye una frase que lleva tiempo circulando por internet y especialmente en redes: «El secreto de la felicidad es tener gustos sencillos y una mente compleja» y con ella, no habla de vivir sin dinero ni de rechazar las comodidades. Lo que plantea es por qué algunas personas necesitan gastar continuamente para entretenerse, mientras otras pueden disfrutar de una tarde cualquiera sin preparar nada especial.

Fernando Savater (79 años), filósofo español: «El secreto de la felicidad es tener gustos sencillos y una mente compleja»

Irse de vacaciones, cenar en un restaurante o comprarse algo que llevamos tiempo deseando son experiencias que pueden hacernos felices. El problema aparece cuando sentimos que necesitamos repetirlas constantemente para disfrutar de nuestro tiempo. Cuando eso pasa, lo que antes nos hacía ilusión acaba convirtiéndose en algo habitual y pronto empezamos a buscar el siguiente plan. La frase atribuida a Savater propone mirar también hacia otras actividades que solemos tener más cerca. Puede que una persona disfrute enormemente cocinando, mientras otra prefiera dedicar el domingo a leer o salir al campo. Son aficiones sencillas que en muchos casos, no requieren mucho dinero.

La reflexión suele aparecer acompañada de otras palabras atribuidas al escritor: «El problema es que a menudo la mente es sencilla y los gustos son complejos». La contradicción está en necesitar cada vez más cosas para entretenernos cuando quizá no hemos prestado suficiente atención a nuestros propios intereses.

Quién es Fernando Savater y qué ha escrito sobre la felicidad

Fernando Fernández-Savater Martín estudió Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y posteriormente ejerció como profesor universitario. Durante su trayectoria ha publicado numerosos ensayos y colaboraciones periodísticas, además de obras narrativas. En 1982 obtuvo el Premio Nacional de Ensayo y en 2008 recibió el Premio Planeta por su novela La hermandad de la buena suerte.

Uno de los rasgos más conocidos de su trabajo es su interés por acercar la filosofía a personas que no están familiarizadas con ella. En Ética para Amador habla de las decisiones que tomamos, de la libertad y de las consecuencias de nuestros actos. Lo hace a través de explicaciones dirigidas especialmente a lectores jóvenes, sin exigir conocimientos previos sobre la materia. Pero no sólo la ética ocupa su temario sino que la felicidad también tiene su espacio en sus publicaciones. En El contenido de la felicidad, aparecido en 1986, reunió escritos relacionados con las distintas maneras de entender el bienestar.

Por qué una mente compleja puede ayudarnos a disfrutar de la vida

Tener una mente compleja no significa ser una persona complicada. En esta reflexión puede entenderse como la capacidad de interesarse por distintos asuntos y descubrir cosas nuevas en actividades que, a primera vista, parecen bastante normales. Pensemos en alguien que disfruta del cine y conoce la historia de sus directores favoritos. Seguramente verá una película de manera distinta a quien únicamente busca pasar un rato entretenido. También ocurre con la música, la literatura o cualquier afición a la que dedicamos tiempo. Cuanto más aprendemos sobre ella, más detalles somos capaces de apreciar.

Esa curiosidad no depende exclusivamente de los estudios. Se puede aprender conversando, viajando, leyendo o escuchando a alguien que sabe más sobre un determinado asunto. Lo que importa es conservar las ganas de conocer y de aprender y no perder el interés por aquello que nos rodea.

Qué relación tiene esta reflexión con la filosofía de Epicuro

La idea de disfrutar de placeres que no exigen grandes riquezas ya estaba presente en el pensamiento de Epicuro. El filósofo griego, que vivió entre los siglos IV y III antes de Cristo, defendía que muchas preocupaciones humanas nacen de perseguir deseos que nunca terminan de satisfacerse. Para Epicuro, la amistad y la tranquilidad eran fundamentales. También consideraba necesario distinguir entre aquello que realmente necesitamos y los deseos que podemos seguir alimentando indefinidamente.

Su filosofía no proponía renunciar al placer, sino aprender a disfrutarlo sin acabar dependiendo de necesidades cada vez mayores. Y aunque no puede afirmarse que Savater comparta todos los planteamientos de Epicuro, la comparación ayuda a entender la cita que se le atribuye. Disfrutar de las comodidades y aspirar a mejorar nuestras condiciones de vida no impide apreciar otras cosas.