Expertos en plagas coinciden sobre los excrementos de roedores: nunca se barren ni se aspiran, se humedecen primero

Encontrar excrementos de ratones en un armario, un garaje o un trastero puede parecer un problema doméstico sin demasiada importancia. Lo habitual es coger una escoba y un recogedor para eliminar rápidamente los restos y dejar la superficie limpia. Sin embargo, este gesto aparentemente inofensivo puede entrañar un riesgo para la salud. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advierten que barrer en seco los excrementos de roedores puede favorecer la propagación de hantavirus, una familia de virus capaz de provocar enfermedades graves e incluso mortales. Por eso, antes de limpiar, conviene conocer qué precauciones adoptar.

El peligro no reside únicamente en tocar directamente las heces o la orina de un ratón. El problema aparece también cuando estos residuos se remueven y pequeñas partículas contaminadas pasan al aire, donde pueden ser inhaladas. De esta manera, una tarea cotidiana de limpieza puede convertirse en una vía de exposición a microorganismos que afectan principalmente a los pulmones y los riñones. La prevención comienza por evitar el contacto con los roedores y sus secreciones, pero también exige modificar algunos hábitos domésticos. El Departamento de Salud del Estado de Washington ofrece recomendaciones para limpiar estos espacios sin levantar polvo y reducir las posibilidades de infección.

¿Por qué barrer los excrementos de los roedores puede ser peligroso?

Los hantavirus constituyen una familia de virus que se transmite principalmente de roedores a personas. Según explican los CDC, los animales infectados pueden eliminar estos microorganismos a través de la saliva, la orina y las heces.

«Cuando una persona remueve excrementos recientes, restos de orina o materiales utilizados por los ratones para construir sus nidos, puede liberar partículas contaminadas al ambiente», advierten los expertos.

El principal riesgo se produce al respirar ese aire. También puede existir exposición si las secreciones de un roedor infectado entran en contacto con una herida o alcanzan las mucosas de los ojos, la nariz o la boca.

«Por este motivo, barrer, aspirar o utilizar aparatos que dispersan polvo son prácticas que deben evitarse cuando existen indicios de presencia de estos animales», sugieren los especialistas.

No se trata, por tanto, de una simple cuestión de higiene. Aunque los restos parezcan secos y fáciles de retirar, intentar eliminarlos mediante una escoba puede aumentar la exposición a partículas potencialmente infecciosas.

¿Cómo limpiar los excrementos de los roedores sin levantar polvo?

El Departamento de Salud del Estado de Washington recomienda aplicar un procedimiento de limpieza en húmedo. La primera medida consiste en ventilar el espacio: hay que abrir puertas y ventanas durante al menos 30 minutos antes de comenzar.

«Esta precaución resulta especialmente importante en lugares cerrados, como garajes, almacenes, trasteros o habitaciones que llevan mucho tiempo sin utilizarse», recomiendan los profesionales.

Después, es necesario ponerse guantes de goma, látex, vinilo o nitrilo. Una vez protegido, el siguiente paso consiste en humedecer abundantemente los excrementos, la orina, los nidos y cualquier roedor muerto con una solución desinfectante de lejía al 10%.

Para prepararla, el organismo estadounidense indica mezclar una parte de lejía doméstica con nueve partes de agua fría. También especifica que conviene elaborar una solución nueva antes de cada utilización. El producto debe aplicarse con un pulverizador hasta empapar completamente los residuos y dejarse actuar entre cinco y diez minutos.

Una vez transcurrido ese tiempo, se pueden recoger los restos con papel de cocina o trapos desechables. Posteriormente, hay que limpiar la superficie con una esponja y la misma solución desinfectante.

Los materiales utilizados y los roedores muertos deben introducirse en una bolsa doble y depositarse en un cubo de basura hermético. Por último, es importante desinfectar o lavar los guantes antes de quitárselos y lavarse las manos cuidadosamente con agua y jabón.

¿Qué síntomas puede provocar una infección por hantavirus?

El Hospital Universitario de Bellvitge explica que los síntomas de hantavirus pueden aparecer entre una y cinco semanas después de la exposición. En sus primeras manifestaciones, la infección puede confundirse con una gripe, circunstancia que hace especialmente importante prestar atención a los antecedentes de contacto con roedores.

Entre las señales más habituales se encuentran la aparición repentina de fiebre alta, los dolores musculares y de cabeza, las náuseas, los vómitos y el dolor abdominal. Sin embargo, algunas infecciones pueden evolucionar hacia problemas mucho más graves.

Una de las complicaciones es el síndrome pulmonar por hantavirus, que puede provocar dificultades respiratorias. Otra es la fiebre hemorrágica con síndrome renal, que afecta al funcionamiento de los riñones.

Ante síntomas graves o un empeoramiento repentino, es necesario buscar atención médica urgente. Si existe la posibilidad de haber estado expuesto a roedores, conviene comunicarlo al profesional sanitario para facilitar la valoración.

¿Quiénes deben extremar las precauciones?

Las personas que limpian habitualmente espacios infectados, los exterminadores de plagas y quienes trabajan con animales pueden tener más oportunidades de entrar en contacto con estos virus.