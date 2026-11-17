La NASA ha lanzado una convocatoria internacional para este martes 17 de noviembre, ya que después de la puesta de sol, anima a encender linternas, teléfonos móviles y otras luces y dirigirlas hacia el cielo. No se trata de una alerta por un fenómeno peligroso ni de un intento real de contactar con una nave espacial, sino de una iniciativa simbólica para celebrar un hito extraordinario de la exploración espacial. La protagonista es la sonda Voyager 1, que está a punto de convertirse en el primer objeto construido por el ser humano que alcanza una distancia equivalente a un día luz de la Tierra.

Una señal luminosa para celebrar a la Voyager 1

La iniciativa recibe el nombre de Shine Bright for Voyager’s Light-Day y pretende reunir a participantes de distintos países en una celebración simultánea. La fecha elegida es el martes 17 de noviembre, después del atardecer, justo antes de que la nave alcance su nuevo récord el miércoles 18. La propuesta consiste en utilizar una linterna, el flash del móvil, una luz de bicicleta o incluso una instalación luminosa para enviar un mensaje simbólico hacia el cielo.

La NASA propone reproducir las letras V-G-R, el indicativo de la misión Voyager, mediante el código Morse. Quienes no sepan cómo hacerlo pueden utilizar el dispositivo automático que la propia agencia ha preparado para que el teléfono o la tableta emitan la secuencia de destellos. También anima a compartir fotografías y vídeos de la participación en redes sociales, mencionando a la cuenta oficial de la NASA.

El récord que alcanzará la sonda este miércoles

Detrás de esta convocatoria hay una cifra difícil de imaginar: el 18 de noviembre, Voyager 1 estará a unos 25.900 millones de kilómetros de la Tierra. Esa distancia equivale a un día luz, es decir, el recorrido que necesita la luz para viajar durante 24 horas. Por tanto, cualquier señal enviada desde nuestro planeta tarda aproximadamente un día en llegar hasta la nave y otro día en regresar si recibimos una respuesta.

Lanzada el 5 de septiembre de 1977, Voyager 1 lleva casi medio siglo viajando por el espacio. En 2012 se convirtió en la primera sonda en entrar en el espacio interestelar, más allá de la heliosfera, la burbuja de partículas y campos magnéticos generada por el Sol. A pesar del tiempo transcurrido, continúa transmitiendo información científica a la Tierra.

¿La nave podrá ver las luces desde el espacio?

La respuesta es no. La propia NASA aclara que el gesto no permitirá establecer una comunicación visual real con Voyager 1, ya que sus cámaras dejaron de funcionar en 1990 y, además, las luces terrestres no pueden alcanzar la nave de esa manera. Se trata de un homenaje colectivo y simbólico para recordar hasta dónde ha llegado la exploración humana.