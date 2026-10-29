Los arquitectos expertos avisan: nunca compres un piso de segunda mano con la entrada por una esquina o vas a necesitar «un gran pasillo»

Comprar una vivienda de segunda mano para reformarla puede parecer una buena alternativa para quienes buscan una casa adaptada a sus necesidades. Sin embargo, antes de tomar una decisión, conviene estudiar la distribución y las posibilidades reales que ofrece el inmueble. La ubicación de la puerta de entrada, la posición de las ventanas y la presencia de elementos estructurales pueden condicionar tanto el diseño como el aprovechamiento de cada metro cuadrado. Por eso, algunos arquitectos recomiendan prestar atención a determinados detalles del plano, como la entrada por una esquina que, a primera vista, podrían pasar inadvertidos para los compradores.

Edu Saz, arquitecto especializado en divulgar conocimientos sobre vivienda y reformas, advierte, en un artículo publicado por Arquitectura y Diseño, sobre los pisos cuya entrada se encuentra en una de las esquinas de la planta. Su advertencia invita a analizar con detenimiento estas viviendas antes de invertir en ellas, especialmente cuando el objetivo es redistribuir las estancias y conseguir espacios más abiertos y luminosos. Aunque no significa que todos estos inmuebles deban descartarse, sí conviene valorar sus limitaciones desde el principio. Un pasillo demasiado largo, la escasez de ventanas o las dificultades para conectar las distintas habitaciones pueden encarecer las obras y reducir el confort cotidiano.

Por qué no comprar un piso con entrada en una esquina

La clave está en comprobar si la distribución permite aprovechar la superficie disponible sin comprometer la iluminación, la ventilación ni la funcionalidad de la casa.

La principal dificultad de estas viviendas es la necesidad de conectar el acceso con las estancias situadas en el extremo opuesto. Según explica Saz, esta configuración suele favorecer la aparición de pasillos largos que consumen una parte importante de la superficie útil.

En lugar de destinar esos metros cuadrados a un salón más amplio, una cocina funcional o dormitorios cómodos, el propietario debe reservar espacio para circular por la casa.

Esta circunstancia puede resultar especialmente desfavorable en pisos estrechos y alargados, habituales en determinados edificios antiguos. Aunque una reforma permita renovar los acabados y las instalaciones, no siempre es posible modificar por completo la geometría del inmueble. Por ello, antes de comprar, conviene estudiar qué proporción de la superficie se destina a zonas de paso y si existe alguna alternativa para reducirlas.

Menos ventanas y dificultades para ganar luz natural

Otro inconveniente frecuente a la hora de comprar un piso de segunda mano es la escasez de fachadas exteriores. Cuando una vivienda queda encajada entre medianeras, las ventanas pueden concentrarse en un único lado, lo que limita la entrada de luz y las posibilidades de ventilación cruzada. Las habitaciones más alejadas de esa fachada pueden terminar siendo oscuras, incluso después de renovar los interiores.

La Organización Mundial de la Salud destaca en sus recomendaciones sobre vivienda y salud la importancia de unas condiciones habitacionales adecuadas, entre ellas la calidad del aire interior y el confort térmico. Por tanto, la iluminación y la ventilación no deberían considerarse cuestiones secundarias al valorar una compra.

La distribución más complicada para una reforma

Para Saz, uno de los escenarios menos favorables aparece cuando el salón, el comedor y la cocina se sitúan al fondo de la vivienda, lejos de la puerta de entrada. En ese caso, el recorrido hasta la zona de día puede convertirse en un pasillo prolongado que resta continuidad al conjunto.

Además, si las habitaciones interiores carecen de ventanas propias, reorganizar cada estancia puede exigir soluciones técnicas más complicadas. Abrir la cocina al salón o eliminar tabiques no siempre basta para conseguir una distribución eficiente: también hay que estudiar las instalaciones, la estructura y las condiciones de iluminación de cada estancia.

Por este motivo, resulta recomendable solicitar asesoramiento profesional antes de cerrar la operación. Un arquitecto puede determinar si la distribución admite cambios razonables y si el coste de las obras compensa las limitaciones iniciales del inmueble.

Cuándo puede funcionar una vivienda alargada

No todos los pisos alargados presentan necesariamente problemas. Si la puerta de entrada está situada en una posición más centrada, puede resultar más sencillo crear un distribuidor que conecte las distintas habitaciones sin recurrir a un corredor excesivamente largo.

Esta disposición también puede facilitar la separación entre la zona de día y la zona de noche.

La existencia de varias fachadas, patios que aporten iluminación o aperturas bien distribuidas puede mejorar las posibilidades de diseño. En cualquier caso, cada inmueble debe analizarse de forma individual, ya que las soluciones dependen de su orientación, su estructura y las normas aplicables.