Aristóteles, filósofo griego: «La excelencia no se consigue de un día para otro, sino con los hábitos que repites cada día»

Alcanzar una meta, aprender una habilidad o convertirse en la persona que uno desea ser no depende únicamente de tener talento o esperar el momento perfecto. En muchas ocasiones, la diferencia está en lo que hacemos cada día, incluso cuando nadie nos observa. Aristóteles defendió hace más de dos mil años que el carácter se construye mediante la práctica y las costumbres, una idea que hoy continúa inspirando a quienes buscan mejorar su vida a través de la disciplina y la constancia.

La clave está en lo que haces cada día

La reflexión de Aristóteles invita a cambiar la manera de entender el éxito. En lugar de pensar que la excelencia depende de una gran acción o de un momento extraordinario, plantea que son las decisiones cotidianas las que terminan marcando la diferencia. Leer unas páginas, estudiar un poco cada tarde, entrenar con regularidad o aprender de los errores pueden parecer gestos insignificantes, pero su repetición permite avanzar con el tiempo.

Esta idea está relacionada con el pensamiento que el filósofo desarrolló en su obra Ética a Nicómaco. En ella explicó que las virtudes no aparecen automáticamente, sino que se adquieren mediante la práctica. Del mismo modo que una persona aprende a tocar un instrumento practicando, también puede desarrollar la paciencia, la responsabilidad o la generosidad a través de sus actos.

Los hábitos también construyen tu carácter

Aristóteles consideraba que la manera de actuar influye en la persona en la que nos convertimos. No basta con saber qué está bien o reconocer qué deberíamos mejorar, ya que también es necesario llevar esas ideas a la práctica. Las buenas intenciones pueden quedarse en palabras si no van acompañadas de decisiones concretas y repetidas en el tiempo.

Esta enseñanza resulta especialmente útil cuando alguien intenta introducir cambios en su vida. Esperar a tener motivación todos los días puede hacer que un objetivo se abandone ante la primera dificultad. En cambio, establecer pequeñas rutinas realistas permite mantener el rumbo incluso cuando las ganas disminuyen. La constancia no elimina los obstáculos, pero ayuda a afrontarlos con mayor preparación.

El éxito se construye poco a poco

La enseñanza que se desprende de la filosofía aristotélica es sencilla, ya que no debemos fijarnos únicamente en aquello que queremos conseguir, sino también en las acciones que realizamos para alcanzarlo. Los resultados extraordinarios suelen requerir tiempo, práctica y perseverancia.

Por eso, la mejor pregunta no siempre es qué queremos lograr algún día, sino qué podemos empezar a hacer hoy para acercarnos a ello. Porque, al final, la persona en la que nos convertimos también está relacionada con las decisiones que repetimos cada día.