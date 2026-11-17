Barrer el suelo es una de esas tareas domésticas que parece sencilla, pero que en ocasiones termina convirtiéndose en un auténtico quebradero de cocina. Pasamos la escoba por toda la casa y, cuando creemos que hemos terminado, descubrimos que todavía quedan pelos, pelusas y pequeñas partículas de polvo repartidas por el suelo. Para evitarlo, cada vez más personas están recurriendo a un truco tan sencillo como efectivo: envolver el cepillo de la escoba con papel de aluminio. Se trata de una práctica que se ha hecho viral en redes sociales.

Pero ¿para qué sirve exactamente? La explicación está relacionada con la electricidad estática, un fenómeno que aparece cuando determinados materiales entran en contacto o rozan entre sí. En el hogar, este fenómeno puede influir en la manera en la que el polvo, los pelos y las fibras pequeñas se comportan sobre determinadas superficies. Algunas partículas pueden quedar adheridas a los materiales o dispersarse al barrer, haciendo que resulte más difícil que el suelo quede impecable. El aluminio es un material conductor de la electricidad y, por este motivo, ayudar a reducir los problemas relacionados con la electricidad estática.

Cómo colocar el papel de aluminio en el cepillo de la escoba

Uno de los inconvenientes más habituales al limpiar el suelo es que no toda la suciedad se comporta de la misma manera. Las migas, los restos de comida y las partículas de mayor tamaño se suelen recoger con relativa facilidad. Sin embargo, con el polvo fino, los pelos y las pelusas es mucho más complicado. En ocasiones, las cerdas de la escoba dispersan estos residuos y terminan repartidos por toda la habitación.

Este problema resulta especialmente molesto en las viviendas donde hay gatos y perros, ya que los pelos pueden acumularse rápidamente en los rincones y debajo de los muebles y alrededor de las patas de las sillas. También sucede en dormitorios y salones, donde las fibras textiles, las pelusas de la ropa y el polvo se mezclan continuamente. Por eso, es fundamental conseguir que la escoba recoja la mayor cantidad de suciedad posible. En este contexto, el papel de aluminio puede convertirse en el mejor aliado mediante este truco que recomiendan las amas de casa.

El primer paso consiste en cortar un trozo de papel de aluminio de un tamaño suficiente para cubrir la zona inferior del cepillo. No es necesario utilizar una cantidad excesiva, ya que el objetivo es colocar una pequeña lámina alrededor de las cerdas. A continuación, se envuelve el cepillo con el papel y se ajusta con cuidado para evitar que se desprenda mientras se utiliza la escoba. No es conveniente cubrir por completo las cerdas si eso impide que entren en contacto con el suelo, ya que la escoba necesita mantener su capacidad de arrastre.

¿En qué suelos se puede probar este truco?

El tipo de superficie también influye en la manera en que se acumula la suciedad y en la facilidad para retirarla.

Los suelos cerámicos y de gres son habituales en muchas viviendas y se suelen limpiar con bastante facilidad. Sin embargo, pueden acumular polvo fino y pequeñas pelusas que terminan concentrándose en las esquinas.

En los suelos laminados y vinílicos también pueden aparecer restos de polvo y pelos que se desplazan con el barrido.

Sin embargo, hay que tener cuidado con los suelos más delicados. Si el papel de aluminio queda suelto, presenta bordes afilados o entra en contacto de manera inadecuada con la superficie, podría provocar arañazos o rozaduras.

Errores a evitar

Uno de los errores más habituales es pasar directamente la fregona sin barrer previamente. De esta manera, en lugar de conseguir una limpieza eficaz, se termina extendiendo la suciedad por toda la casa. Lo mejor es barrer o aspirar primero y fregar después.

La higiene de los utensilios de limpieza también es esencial. Una escoba que acumula pelos, polvo y restos de suciedad entre sus cerdas puede terminar ensuciando más de lo que limpia. Por eso, conviene lavarla y desinfectarla periódicamente para mantenerla en buenas condiciones.

Para hacerlo, se puede utilizar el cubo de la fregona con agua, jabón lavavajillas y un poco de lejía, siguiendo siempre las indicaciones de seguridad y sin mezclar la lejía con otros productos de limpieza. Primero hay que desenroscar y retirar el palo. Después, se introduce el cepillo en el agua y se frotan las cerdas con otro cepillo para eliminar los restos acumulados. Por último, se vuelve a colocar el mango y se deja secar con las cerdas hacia abajo.

Finalmente, no es conveniente mover la escoba en una única dirección, ya sea de derecha a izquierda o de delante hacia atrás, ya que esta forma de barrer menos eficaz a la hora de concentrar la suciedad en un único punto. Una alternativa consiste en mover el cepillo haciendo pequeños movimientos en zigzag.