Alejandro Magno, rey de Macedonia, sobre el liderazgo: «No temo a un ejército de leones comandado por un ciervo; temo a un ejército de ciervos liderado por un león»

¿Qué hace que un equipo consiga grandes resultados? ¿Contar con personas extraordinariamente preparadas o tener a alguien capaz de guiarlas y sacar lo mejor de cada una? Esta es la cuestión que plantea una de las frases más conocidas sobre el liderazgo de Alejandro Magno. La comparación entre leones y ciervos transmite una idea sencilla, ya que incluso un grupo aparentemente poco poderoso puede convertirse en una fuerza formidable cuando está dirigido por alguien con determinación, inteligencia y capacidad de organización.

Qué enseña esta reflexión sobre el liderazgo

La enseñanza principal de esta máxima es que el liderazgo puede marcar la diferencia incluso cuando los recursos o las capacidades individuales parecen limitados. Un buen responsable no se limita a dar órdenes: sabe identificar las fortalezas de cada integrante, establecer objetivos comunes y mantener la motivación cuando aparecen dificultades. De esta manera, un grupo de personas con capacidades normales puede conseguir resultados extraordinarios si existe una dirección adecuada.

Esta idea también aparece en el análisis histórico del ejército macedonio. Alejandro Magno no sólo contaba con soldados experimentados, sino que supo aprovechar su organización, disciplina y preparación táctica para enfrentarse a ejércitos mucho más numerosos. La combinación de caballería, falanges y maniobras coordinadas fue fundamental en sus victorias, especialmente en las batallas de Issos y Gaugamela.

Una frase con diferentes versiones

La frase de Alejandro Magno también se popularizó, pero no cuenta con una fuente antigua que confirme que pronunciara estas palabras. Por tanto, lo más riguroso es presentarla como una frase de popularmente a Alejandro Magno, cuyo antecedente histórico se encuentra en Plutarco. ￼

En definitiva, esta reflexión sigue teniendo sentido mucho más allá del ámbito militar. En una empresa, un equipo deportivo o cualquier proyecto colectivo, contar con personas preparadas es importante, pero también lo es disponer de alguien capaz de orientarlas. Porque el talento individual puede marcar diferencias, pero saber trabajar juntos bajo una buena dirección puede cambiar por completo el resultado.