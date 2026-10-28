Adiós a los platos de ducha de siempre: los interioristas expertos avisan de la nueva tendencia que viene a reemplazarlos en 2027

La bañera ha sido durante muchos años un elemento imprescindible en los cuartos de baño, hasta que empezó a sustituirse por los platos de ducha que ocupaban menos espacio y resultaban más cómodos. Y durante años han sido la gran tendencia, hasta que llegó el plato a ras de suelo, prácticamente integrado en el pavimento y acompañado, muchas veces, por una mampara transparente. Este tipo de ducha continúa siendo una de las opciones preferidas para renovar el baño, pero las novedades que están llegando al sector muestran que no todo pasa por mantener los espacios abiertos y reducir los elementos al mínimo.

De hecho, las duchas cápsula se perfilan como una de las propuestas que podrían ganar terreno en los baños de 2027. Se trata de cabinas cerradas que recuerdan a las instalaciones de algunos hoteles y centros de spa, con la particularidad de que pueden incorporar chorros de masaje, iluminación ambiental e incluso música. Su diseño poco tiene que ver con aquellas cabinas prefabricadas que se instalaron en muchas viviendas hace décadas, sino que lo quese busca ahora es que la ducha resulte cómoda, tenga un aspecto cuidado y permita disfrutar de algunas de las prestaciones que normalmente asociamos con un spa. Un tipo de ducha que si bien no sustituirá necesariamente a los platos convencionales, ofrece otra posibilidad para quienes estén pensando en reformar el baño el año que viene.

Adiós a los platos de ducha de siempre: los interioristas expertos avisan de la nueva tendencia

Hasta hace relativamente poco, quienes reformaban un cuarto de baño solían buscar una ducha amplia, sin escalones y con una mampara que pasara lo más desapercibida posible. Los platos extraplanos y los revestimientos continuos permitían conseguir ese resultado, además de facilitar el acceso cuando la instalación se hacía correctamente. Pero las duchas abiertas también tienen algunos inconvenientes. Si la mampara es demasiado corta, el suelo puede terminar mojado, y en invierno se nota más la diferencia de temperatura entre el interior de la ducha y el resto del baño.

Las duchas cápsula plantean en cambio una distribución distinta. En lugar de dejar parte del espacio abierto, se instala una cabina con un cerramiento completo, que ayuda a contener el agua y el calor. Lo que cambia respecto a los modelos de hace años es el diseño y, sobre todo, el equipamiento que pueden incorporar. Existen versiones sencillas, con las funciones habituales de una ducha, y otras bastante más completas que incluyen distintos sistemas de masaje. No es una solución completamente nueva, puesto que las cabinas de hidromasaje llevan tiempo comercializándose, pero ahora vuelven a aparecer en las propuestas de decoración con acabados más actuales.

Así son las duchas cápsula que podrían ponerse de moda en 2027

La ducha cápsula se reconoce por su estructura cerrada, aunque no todas tienen la misma forma. Algunas son redondeadas, otras ovaladas y también se comercializan modelos rectangulares que permiten aprovechar mejor una esquina del baño. Las paredes pueden ser de vidrio transparente o traslúcido, con perfiles metálicos y acabados que combinan con los muebles y revestimientos de la estancia. En los diseños más elaborados se incorporan materiales de aspecto natural y luces que permiten cambiar el ambiente sin tener que modificar la iluminación general del cuarto de baño.

Pero lo que más llama la atención está dentro. Según el modelo elegido, estas duchas pueden incorporar chorros de agua orientables, sistemas de hidromasaje, altavoces e iluminación regulable. Algunas versiones también permiten disfrutar de vapor o utilizar difusores de aromas compatibles con la instalación. La idea es poder ducharse de la manera habitual cuando se tiene prisa y disponer de otras funciones cuando apetece dedicar más tiempo al baño. Eso sí, conviene revisar qué incluye realmente cada cabina, porque las prestaciones pueden variar mucho de un fabricante a otro.

Por qué las duchas cápsula pueden resultar más cómodas que las tradicionales

Una de las ventajas de las duchas cápsula es que, al estar completamente cerradas, conservan mejor el calor y evitan que el agua termine fuera de la zona de ducha. Esto se agradece especialmente en invierno, cuando los baños suelen estar más fríos. Además, algunos modelos incorporan chorros de hidromasaje, luces regulables y otras funciones que permiten disfrutar de una ducha más relajante.

Eso sí, antes de instalar una es mejor tener en cuenta que necesitan un mantenimiento más cuidadoso, sobre todo si las queremos con sistemas de masaje o componentes electrónicos. También es importante revisar el consumo de agua, ya que usar varios chorros al mismo tiempo puede incrementar el gasto. Pero de cara al 2027, estas cabinas se presentan como una alternativa a las duchas abiertas que tanto se han instalado en los últimos años. Su atractivo está en reunir varias funciones dentro de un espacio cerrado, pero los platos a ras de suelo continúan teniendo ventajas, sobre todo en baños pequeños o cuando se busca facilitar el acceso a la ducha.