La jurista y activista sudafricana Navanethem Pillay, premio Nobel de la Paz 2026

El Comité Noruego del Nobel ha galardonado a la jurista y activista sudafricana Navanethem «Navi» Pillay con el Premio Nobel de la Paz 2026. El prestigioso anuncio se ha realizado hoy desde la sede del Instituto Nobel Noruego en Oslo, destacando la intachable trayectoria de la abogada en la defensa global de los derechos humanos, el derecho internacional y la lucha contra la impunidad.

Pillay se ha impuesto en una edición especialmente competitiva que contaba con 287 nominaciones entre individuos y organizaciones. Con este reconocimiento, sucede a la opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del año anterior.

El jurado de Oslo ha fundamentado su veredicto en «sus incansables esfuerzos durante toda una vida por tender puentes de justicia y exigir responsabilidades ante crímenes de lesa humanidad». El Comité subrayó el rol histórico de Pillay al «moldear el derecho internacional contemporáneo, en especial su dedicación a la protección de las mujeres y las minorías en contextos de conflicto bélico».

Nacida en Durban en 1941, la trayectoria de Navi Pillay está marcada por romper barreras institucionales en épocas de profunda segregación y por un sólido compromiso con las víctimas de la «violencia sistémica»: