La pregunta que podría cambiar el rumbo del universo DC en el cine y la televisión: «¿Le gustaría a mi abuela?»

Hace un par de días amanecimos con una noticia traumática para los fans del nuevo DCU (Detective Comics Universe): los productores ejecutivos James Gunn y Peter Safran abandonaban la dirección del estudio, dejando en el aire todo un plan estratégico de películas y series interconectadas que habían sido anunciadas hace cuatro años. Un despido que no se entiende sin la compra de Warner Bros. por parte de Skydance y Paramount, colocando en su puesto al veterano productor ejecutivo Jeremy Latcham. Pero, ¿quién es esta figura que ayudó hace más de una década a sembrar los éxitos de la rival directa del sello, el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel)?

Lo de Gunn y Safran no es, a priori, un adiós sideral. Los dos volverán a controlar el enfoque creativo de sus proyectos, aunque más allá de Man of Tomorrow –la secuela directa de Superman– y alguna producción más, el ecosistema superheroico que ambos estaban construyendo se ha derruido con la fragilidad de un castillo de naipes. Gunn ha asegurado que los personajes que ha ayudado a crear seguirán vivos. Sin embargo, resulta complicado confiar en un futuro real para el desarrollo de roles como el de Milly Alcock en una Supergirl que ha sido el mayor fracaso financiero del mercado de la exhibición en 2026. Ahora todo queda en manos de Latcham, quien en su momento enfocó sus colaboraciones con Kevin Feige en la casa de las ideas bajo una premisa disfrazada de incógnita que permitiese alcanzar a un público masivo y no sólo a los amantes de los cómics y acólitos del cine de superhéroes.

Para Jeremy Latchman, sus producciones deben contestar a una pregunta: «¿Esto le gustaría a mi abuela»?

Durante su etapa dentro de Marvel, Latchman llegó a ocupar el puesto de vicepresidente sénior de Producción y Desarrollo, fijando su nombre en seis producciones clave de las primeras etapas del UCM: Iron Man (2008), Iron Man 2 (2010), Los Vengadores (2012), Guardianes de la Galaxia (2014), Vengadores: La era de Ultrón (2015) y Spider-Man: Homecoming (2017)

La primera aventura en solitario de Tom Holland como el Hombre Araña supuso su despedida del estudio, antes de fundar su propia productora, Latcham Pictures. Con ella en los últimos años ha producido títulos como Malos tiempos en el Royale (2018) y Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones (2023), entre otros.

El hilo conductor de su pasado en la marca de Disney y sus apuestas audiovisuales posteriores siempre ha sido el de crear contenido de entretenimiento masivo o, como bien lo llaman en Hollywood, el four-quadrant (cuatro cuadrantes). Estos son:

Hombres menores de 25 años

Hombres mayores de 25 años

Mujeres menores de 25 años

Mujeres mayores de 25 años

Eso sí, la pregunta para Latcham es mucho más sencilla y contesta a una pregunta que Comicbook recogió cuando este habló del éxito de la primera adaptación de Iron Man: «¿Le gustará esto a mi abuela?».

Recuperar la audiencia masiva

A pesar de haber creado filmes divertidos, frescos y originales, como Escuadrón suicida (2021), series incorrectas de la talla de El Pacificador y haber recuperado la imagen bondadosa del Superman clásico, uno de los principales problemas de este nuevo DCU siempre ha sido su proyección de nicho a través de versiones cinematográficas y seriéfilas destinadas al consumo de la audiencia de una audiencia geek.

Eso no es un problema a nivel crítico, pero sí que dificulta en mayor medida el retorno financiero de unos presupuestos tan desorbitados que, como bien argumenta Latcham, quizás deberían poder gustarle hasta a su abuela.