James Gunn y Peter Safran se marchan de DC Studios: la fusión Paramount-Warner tumba a los creadores del nuevo universo de superhéroes

Parecía que James Gunn y Peter Safran podrían sentirse a salvo de la reciente fusión entre Paramount y Warner, pero el pasado viernes 6 de noviembre, los codirectores ejecutivos de Skydance, David Ellison e Ynon Kreiz, llegaron a las oficinas de los estudios para comunicar a ambos que sus planes han cambiado. Tras cuatro años al frente de toda una nueva reconstrucción del DCU (Detective Comics Universe), Gunn y Safran abandonan el liderazgo creativo de la compañía y Jeremy Latcham asume ahora el control de la franquicia.

La sombra de un cambio sideral en la propiedad intelectual tras la compra de Skydance siempre estuvo ahí, aunque parecía que el dúo finalmente sobreviviría a la criba. Después de la destitución de los célebres directivos de Warner Bros., Mike De Luca y Pam Abdy, Gunn y Safran disfrutaban del modesto triunfo de Clayface en las salas, recomponiéndose todavía del desastre taquillero de Supergirl el pasado verano. Los dos ejecutivos habían planteado un conglomerado futuro de series y películas que pretendía abarcar una década de estrenos. Sin embargo, todo ese castillo de naipes actualmente tambalea y sólo el estreno en 2027 de Man of Tomorrow, la secuela directa de Superman, parece no correr peligro.

James Gunn, sobre su destitución en DC Studios: «Estoy increíblemente aliviado»

Lejos de mostrar un descontento visceral ante la destitución de Safran y Él, James Gunn acudió a sus perfiles en X y Threads para publicar un comunicado donde manifestaba cierta tristeza, pero del mismo modo un alivio real por las exigencias asociadas al cargo.

«Vaya. Qué cuatro años. Gracias a todos los que nos habéis apoyado a Peter y a mí durante nuestro tiempo como responsables de DC Studios», comenzaba escribiendo Gunn en un extenso comunicado en el que recordaba cómo, cuando era un niño, solía escribir y dibujar sus propios cómics mezclando personajes de DC.

En el mensaje, el director mostró su cariño y agradecimiento hacia Safran por ser el «mejor compañero» y un «verdadero amigo» y explicó lo difícil que había sido para él compaginar el trabajo de los despachos y su visión de cineasta y guionista:

«Lo que más le ha costado a mi hiperconcentración del TDAH ha sido dividir mi tiempo entre los proyectos que me apasionan enormemente, los que no tanto y todas las cosas que tengo que hacer como jefe de estudio. Así que sí, echaré de menos a la gente que me rodea y echaré de menos ser el co-cuidador de estos grandes personajes, pero también estoy increíblemente aliviado y emocionado de volver al cine puro».

Gunn y Safran no han terminado del todo con DC

En el comunicado, Gunn lanzó un atisbo de esperanza en el mantenimiento de sus relaciones y las de Safran con DC y los personajes que han adaptado a la gran pantalla:

«Eso no quiere decir que Peter y yo hayamos terminado de inmediato con DC o con los superhéroes. Tenemos Man of Tomorrow este verano y acabamos de comprometernos con otro proyecto de DC que estoy escribiendo, y ya veremos a dónde nos lleva. Y, por supuesto, los personajes que hemos puesto en marcha seguirán vivos. Muchísimas gracias por abrazar los personajes y las historias que hemos puesto en pantalla».

Man of Tomorrow llegará a los cines el 9 de julio de 2027.