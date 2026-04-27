El ‘Grand Prix’ anuncia un cambio con los presentadores y confirma la continuidad de Lalachus

El Grand Prix ha anunciado las novedades para su cuarto verano consecutivo en la parrilla de La 1 de TVE, entre las que destacan un cambio en el equipo de presentadores, a la vez que ha confirmado la continuidad de Lalachus en el programa. La colaboradora de La Revuelta cumplió uno de sus sueños al fichar por el concurso al que adora, tanto que una de sus mayores polémicas las protagonizó con la vaquilla en la mano: la del meme del Sagrado Corazón con el que se burló de los católicos durante las Campanadas de 2024, junto a David Broncano.

El equipo del Grand Prix suma a otro de los personales de RTVE a su plantilla de presentadores. Se trata de Gorka Rodríguez, que presentó en La 1 El Cazador STARS y que actualmente conduce en RNE El despertador . Ya debutó en el concurso familiar como padrino de L’Alborç.

Gorka Rodríguez sustituye así a Ángela Fernández, que abandona el programa, y aumenta a su vez la lista de copresentadores que han dado movimiento al equipo en estos cuatro veranos, con Michelle Calvó, Cristinini o Mikecrack. Al frente, como capitán, repite Ramón García.

TVE ha anunciado que las grabaciones del Grand Prix ya han arrancado y que el concurso incorporará nuevas pruebas para combinarlas con las clásicas, una fórmula con la que pretenden sorprender al espectador. De hecho, adelantan un verano con una edición «más grande, participativa y emocionante» que las emitidas hasta la fecha.

El programa, producido con EuroTV, ha querido dar cabida a una cantidad mayor de público, por la que ahora pueden concursar localidades de entre 3.000 y 10.000 habitantes.

Serán 12 los pueblos a los que Ramontxu recibirá en el Grand Prix, junto a sus dos compañeros.

Los pueblos del ‘Grand Prix’ en 2026