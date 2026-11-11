Florence Pugh se moja sobre el estreno simultáneo de ‘Dune: Parte tres’ y ‘Vengadores: Doomsday’: «Ve primero a ver ‘Dune’»

Este 2026 se ha hablado mucho de la presencia taquillera de perfiles como Tom Holland y Zendaya. No es para menos, ambos han participado en los dos blockbuster del verano, La Odisea y Spider-Man: Brand New Day. Pero a falta de haber estado presente en la adaptación homérica de Nolan, hay otra actriz que podría destronar a la pareja de intérpretes y coronarse como la auténtica reina del box office internacional. Nos referimos, cómo no, a Florence Pugh.

A sus 30 años, la estrella británica ya ha trabajado a las órdenes de algunos de los cineastas más punteros de la industria. En el campo de las series fue la protagonista de La chica del tambor (2018), la miniserie de Park Chan Wook, fue la scream queen de Ari Aster en Midsommar (2019) y recibió su primera nominación al Oscar por su trabajo a las órdenes de Greta Gerwig en Mujercitas (2019). Ahora, además de haber formado parte del éxito de la última cinta del Hombre Araña –la cual se ha colado en el puesto número tres de las películas que más dinero han recaudado en la historia del cine– con su papel de Yelena Belova (la nueva Viuda negra de Los Vengadores), Pugh aparecerá con su superheroína en la imponente Vengadores: Doomsday y repetirá como la princesa Irulan Corrino en Dune: Parte tres.

Ambas se estrenarán el mismo fin de semana y, en una entrevista reciente, la protagonista de Lady Macbeth ha explicado cuál es el orden en el que ella afrontaría el fenómeno de masas conocido como “Dunesday», el movimiento sucesor del evento que vivimos con Barbenheimer, el estreno coincidente de Barbie y Oppenheimer. Lejos de ser una competición directa, esta especie de doble sesión antagónica provocó un aumento de los espectadores en las dos producciones. Situación que Warner Bros. y Disney desean recuperar con Dune: Parte tres y Vengadores: Doomsday. Ante la duda sobre qué ver primero para evitar spoilers, Pugh acaba de explicar cuál sería su itinerario ideal en la carretera del próximo 18 de diciembre.

Florence Pugh cree que primero hay que ver ‘Dune: Parte Tres’

Hablando con la revista ELLE, a la implicada en ambas historias se le preguntó por cómo veía ella que había que afrontar una ventana de exhibición con dos superproducciones de la talla del regreso de Los Vengadores y el cierre narrativo de la adaptación de Frank Herbert que dirige Denis Villeneuve.

“Mira primero Dune. Después ve a tomar algo, procésalo, charla sobre ello, analízalo, háblalo, quizá tómate la noche libre para comentarlo. Al día siguiente, ve Vengadores: Doomsday, o por la noche. No lo sé, simplemente id a ver las dos. Eso sería genial. Y luego decidme qué os parecen”.

¿Cuándo se estrenan ‘Vengadores: Doomsday’ y ‘Dune: Parte Tres’ en España?

Según el calendario de estrenos de España, Vengadores: Doomsday llegará a los cines el próximo jueves 17 de diciembre. Dune: Parte tres se estrenará el viernes 18. Así que igual, al contrario de lo que indica la estrella, quizás los fans más acérrimos del cine de Marvel querrán ver desde el jueves el enfrentamiento de sus héroes favoritos contra el Dr. Doom y dejar para el día siguiente la redención tiránica de Paul Atreides.

En 2027, Florence Pugh liderará la adaptación de la novela superventas de Matt Haig, La biblioteca de la medianoche.