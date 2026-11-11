Vicky Martín Berrocal

Vicky Martín Berrocal tiene el look old money más elegante y puedes copiarlo por menos de 100 euros, accesorios incluidos

9 tendencias de otoño 2026 que querrás llevar ya: de la falda que arrasa en las pasarelas a la funda de María Pombo

Los bolsos que triunfan este 2026 tienen algo en común: «Cada vez se valora más la artesanía y la calidad»

Vicky Martín, look
(Foto: @vickymartinberrocal)
Marta Morales

Hay looks que demuestran que la elegancia no depende de llevar prendas caras, sino de saber combinarlas. Y el último estilismo de Vicky Martín Berrocal es el mejor ejemplo. La diseñadora apuesta por una combinación de tonos grises, siluetas depuradas y accesorios negros que consigue un resultado sofisticado, femenino y muy actual. Un conjunto de inspiración minimalista que recuerda al estilo parisino y a la tendencia del lujo silencioso. La buena noticia es que podemos recrear este estilismo con prendas de Zara, Mango y Uniqlo por menos de 100 euros. La clave está en invertir en básicos versátiles y prestar atención a los pequeños detalles que marcan la diferencia.

La falda larga de pinzas, la protagonista del look

Vicky Martín, look
(Foto: @vickymartinberrocal)

La pieza central del estilismo es una falda larga gris de inspiración sastre, con cintura marcada, pinzas y una caída recta que estiliza la silueta. Las faldas largas se han convertido en una de las grandes protagonistas de las tendencias de temporada, especialmente en versiones minimalistas y con tejidos que recuerdan a la sastrería masculina. Para conseguir un efecto parecido, podemos buscar un diseño de tiro alto en gris marengo o antracita. Su gran ventaja es que funciona tanto con prendas de punto como con camisas blancas, tops básicos o americanas.

Nuestra elección: falda larga con lino de Zara, 39,95 euros. Una alternativa de largo maxi y tejido ligero que permite recrear la silueta fluida del conjunto. La combinaríamos en un tono gris para mantener la estética monocromática del estilismo.

Zara, falda, falda pinza
(Foto: Zara)

El jersey sobre los hombros: el truco de estilo que nunca falla

Otro de los detalles que hacen especial el conjunto es el jersey gris colocado sobre los hombros y anudado a la altura del pecho. Un gesto sencillo que aporta textura, crea una segunda capa y consigue ese aire desenfadado, pero muy estudiado, que tanto vemos en el street style. Podemos encontrar opciones de punto fino en Mango, COS o Uniqlo. Lo ideal es elegir un tono gris similar al de la falda para mantener la armonía cromática. Nuestra elección: jersey con diseño combinado de Mango Outlet, desde 20 euros en la oferta consultada. Su tejido extrafino, suave y ligero lo convierte en una buena opción para llevar sobre los hombros sin añadir demasiado volumen.

Jersey, Mango
(Foto: Mango Outlet)

Un top ajustado y accesorios negros

Debajo, Vicky apuesta por un top ajustado de tirantes y escote redondeado, que equilibra el volumen visual de la falda y el jersey. Un básico que podemos sustituir por una camiseta de punto sin mangas. Nuestra elección: Camiseta ajustada confeccionada en tejido con mezcla de poliamida con escote redondo y tirantes, en tono antracita oscuro de 7,95 euros. Una prenda sencilla y versátil que encaja con la estética minimalista del conjunto. Elegiríamos el gris para conseguir ese efecto de continuidad entre las prendas.

El cinturón negro, por su parte, define la cintura y rompe ligeramente la monocromía.  Nuestra elección: cinturón fino con hebilla de Mango, 12,99 euros. Un accesorio discreto que permite marcar la cintura sin restar protagonismo a la falda.

Cinturones
(Foto: Mango)

Para completar el estilismo, apostaríamos por un bolso acolchado negro con cadena de Parfois, por unos 23,99 euros, una alternativa asequible para conseguir ese acabado elegante y urbano.

Bolso, bolso acolchado
(Foto: Parfois)

En definitiva, Vicky Martín Berrocal demuestra que los básicos bien elegidos, una buena silueta y una paleta de colores neutros siguen siendo la mejor fórmula para vestir bien. Y lo mejor es que podemos conseguir una versión inspirada en su look por aproximadamente 95,73 euros.

Últimas noticias

Lo más leído