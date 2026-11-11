Vicky Martín Berrocal tiene el look old money más elegante y puedes copiarlo por menos de 100 euros, accesorios incluidos

Hay looks que demuestran que la elegancia no depende de llevar prendas caras, sino de saber combinarlas. Y el último estilismo de Vicky Martín Berrocal es el mejor ejemplo. La diseñadora apuesta por una combinación de tonos grises, siluetas depuradas y accesorios negros que consigue un resultado sofisticado, femenino y muy actual. Un conjunto de inspiración minimalista que recuerda al estilo parisino y a la tendencia del lujo silencioso. La buena noticia es que podemos recrear este estilismo con prendas de Zara, Mango y Uniqlo por menos de 100 euros. La clave está en invertir en básicos versátiles y prestar atención a los pequeños detalles que marcan la diferencia.

La falda larga de pinzas, la protagonista del look

La pieza central del estilismo es una falda larga gris de inspiración sastre, con cintura marcada, pinzas y una caída recta que estiliza la silueta. Las faldas largas se han convertido en una de las grandes protagonistas de las tendencias de temporada, especialmente en versiones minimalistas y con tejidos que recuerdan a la sastrería masculina. Para conseguir un efecto parecido, podemos buscar un diseño de tiro alto en gris marengo o antracita. Su gran ventaja es que funciona tanto con prendas de punto como con camisas blancas, tops básicos o americanas.

Nuestra elección: falda larga con lino de Zara, 39,95 euros. Una alternativa de largo maxi y tejido ligero que permite recrear la silueta fluida del conjunto. La combinaríamos en un tono gris para mantener la estética monocromática del estilismo.

El jersey sobre los hombros: el truco de estilo que nunca falla

Otro de los detalles que hacen especial el conjunto es el jersey gris colocado sobre los hombros y anudado a la altura del pecho. Un gesto sencillo que aporta textura, crea una segunda capa y consigue ese aire desenfadado, pero muy estudiado, que tanto vemos en el street style. Podemos encontrar opciones de punto fino en Mango, COS o Uniqlo. Lo ideal es elegir un tono gris similar al de la falda para mantener la armonía cromática. Nuestra elección: jersey con diseño combinado de Mango Outlet, desde 20 euros en la oferta consultada. Su tejido extrafino, suave y ligero lo convierte en una buena opción para llevar sobre los hombros sin añadir demasiado volumen.

Un top ajustado y accesorios negros

Debajo, Vicky apuesta por un top ajustado de tirantes y escote redondeado, que equilibra el volumen visual de la falda y el jersey. Un básico que podemos sustituir por una camiseta de punto sin mangas. Nuestra elección: Camiseta ajustada confeccionada en tejido con mezcla de poliamida con escote redondo y tirantes, en tono antracita oscuro de 7,95 euros. Una prenda sencilla y versátil que encaja con la estética minimalista del conjunto. Elegiríamos el gris para conseguir ese efecto de continuidad entre las prendas.

El cinturón negro, por su parte, define la cintura y rompe ligeramente la monocromía. Nuestra elección: cinturón fino con hebilla de Mango, 12,99 euros. Un accesorio discreto que permite marcar la cintura sin restar protagonismo a la falda.

Para completar el estilismo, apostaríamos por un bolso acolchado negro con cadena de Parfois, por unos 23,99 euros, una alternativa asequible para conseguir ese acabado elegante y urbano.

En definitiva, Vicky Martín Berrocal demuestra que los básicos bien elegidos, una buena silueta y una paleta de colores neutros siguen siendo la mejor fórmula para vestir bien. Y lo mejor es que podemos conseguir una versión inspirada en su look por aproximadamente 95,73 euros.