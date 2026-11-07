Paula Echevarría se une a la tendencia militar con estos pantalones de Stradivarius que querrás en tu armario este noviembre

El estilo militar y oversize se impone y Paula Echevarría lo sabe. Ella se une a esta tendencia militar con los pantalones estampados y cargo de Stradivarius que te pondrás durante toda esta temporada. lo importante es que no solamente vas a la moda, puedes combinar este pantalón con toda clase de prendas y crearás un look más elegante o bien casual.

Paula Echevarría escogió los pantalones de Stradivarius para ir de paseo por la naturaleza. Y lo combinó con una chaqueta de piel negra de Zara, unas deportivas negras con rayas blancas de Adidas y unas gafas Polaroid. Todo le sienta genial y además estas prendas están a tu alcance al obtenerlas en las tiendas favoritas.

Los pantalones de Stradivarius para reafirmar la tendencia militar

Los pantalones cargo y estampados se presentan con una silueta casual. Cintura elástica ajustable con cordón. Bolsillos laterales de plastrón con solapa. Pernera de diseño curvo. Largo tobillero. Cierre frontal con cremallera y botón. Pinzas en delantero. Detalle de tejido estampado.

Está realizado en 100% algodón y para conservarlos, hay que mantener la prensa en buen estado y para ello nada mejor que cuidarla como es debido:

No usar lejía / blanqueador

Planchar maximo 110 º c

Se puede usar secadora temperatura reducida

Lavar por separado

Lim.seco tetracloroetileno

Materiales certificados

Que contiene al menos:

Exterior

50% algodón de cultivo orgánico certificado ocs

30% algodón reciclado certificado rcs

Algodón de cultivo orgánico certificado ocs

Esta fibra se produce sin utilizar fertilizantes ni pesticidas artificiales y se cultiva a partir de semillas que no han sido modificadas genéticamente. Actualmente trabajamos con el Organic Content Standard (OCS) que supervisa el proceso desde el origen hasta el producto final.

Algodón reciclado certificado rcs

Esta fibra se fabrica a partir de residuos textiles de algodón reciclado. El uso de materiales reciclados ayuda a limitar el consumo de materias primas. Está certificada conforme al Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Combinaciones con los pantalones de Stradivarius

Esta prenda militar y estampada puede llevarse con chaquetas, cazadoras, deportivas o incluso con zapatos de tacón. También con diversos tops, camisetas otoñales y jerséis.

En Stradivarius recomiendan ahora poder llevar el pantalón con una camiseta nadadora rib algodón en color blanco. Es ajustada tipo nadadora escote redondo. Detalle de tejido en rib. También las sandalias de tacón fino que tienen pinta asimétrica y el cierre de pulsera ajustable. Están disponibles en color naranja con una altura del tacón de 8cm.

También proponen el top corsetero, top slim fit. Escote corazón. Tirantes finos ajustables. Disponible en varios colores. Además de la cazadora acolchada cuello efecto pelo, cropped, cuello tipo chal con detalle de efecto pelo. Manga larga. Bolsillos laterales. Cierre delantero con botones. Disponible en varios colores.

Si quieres un look militar al máximo, entonces te encantará la camiseta slim confeccionada con mezcla de algodón de cuello redondo y manga corta. Detalle de tejido estampado.

Otros pantalones cargo y militares en Stradivarius

Jeans baggy cintura cruzada

Jeans baggy confeccionados en tejido principal de 100% algodón. Cintura con trabillas- Diseño de cinco bolsillos. Cierre frontal con cremallera y doble botón. Detalle de cintura cruzada. Disponible en varios colores.

Jeans barrel ajustador

Jeans de fit barrel de tiro alto. Pernera redondeada. Diseño de cinco bolsillos. Cierre frontal con cremallera y doble botón. Detalle de ajustador en parte trasera.

Pantalón cargo estampado

Pantalón confeccionado en tejido principal 100% algodón. Ajuste recto. Pernera recta. Cintura con trabillas. Bolsillos delanteros y bolsillos de plastrón con solapa en pernera. Cierre frontal con cremallera y botón. Detalle de tejido estampado.

Pantalón straight cargo

Pantalón tipo cargo confeccionado en tejido principal de 100% algodón. Pernera recta. Cintura con trabillas. Bolsillos delanteros y bolsillos laterales de plastrón con solapa. Cierre frontal con cremallera y doble botón. Detalle de botones a presión en bolsillos. Disponible en varios colores.

Jeans cintura cruzada

Jeans de tiro alto y silueta wide leg con ajuste relajado. Diseño de cinco bolsillos. Cierre frontal de cremallera y botón. Detalle de cintura cruzada.

Pantalón jogger barrel cintura vuelta

Pantalón tipo jogger. Pernera con silueta barrel. Cintura vuelta con cordón ajustable. Bolsillos laterales.

Jeans bombacho

Jeans con silueta bombacha. Bolsillos delanteros y traseros. Cintura con trabillas. Bajo acabado en puño elástico. Cierre frontal con cremallera y botón.

D72 Jeans bombacho

Pantalón denim de tiro medio. Cintura con trabillas y cierre delantero con cremallera y botón. Bajo acabado abullonado con cierre de botón a presión. Bolsillos delanteros de vivo y traseros. Disponible en varios colores.

Jeans barrel ajustador

Jeans de fit barrel de tiro alto. Pernera redondeada. Diseño de cinco bolsillos. Cierre frontal con cremallera y doble botón. Detalle de ajustador en parte trasera.