Cómo lucir una falda lápiz con elegancia después de los 50, al estilo de Carolina de Mónaco

Aunque cada cuerpo es distinto, ciertas prendas pueden verse y llevarse distintas después de los 50. Un ejemplo es la falda lápiz, muy de moda en este momento y que llevan también las royals. según Harpers Bazaar en Grecia, este tipo de falda aporta una silueta entallada y su largo hasta la rodilla la han vinculado, principalmente, con la vestimenta formal y profesional. Sin embargo, la elección de la chaqueta y el calzado puede transformar considerablemente su carácter general. Carolina de Mónaco ofreció un excelente ejemplo durante una reciente aparición en el Palacio Principesco, al optar por una combinación que te encantará.

Carolina de Mónaco la lleva en color negro y combinada con una blusa blanca y una chaqueta roja de acabado texturizado con botones negros. Esto aporta un estilo totalmente elegante que permite ir a todos lados. El largo de la chaqueta es importante, porque en este caso, influye en la manera general de ver este conjunto. No todas las faldas lápiz son iguales y las hay más largas o más cortas y quedan distintas también según la estatura de cada una. Carolina de Mónaco la lleva algo más corta.

Cómo llevar la falda lápiz con elegancia después de los 50

Esto lo puedes combinar con una americana larga y holgada, que oculta una parte de la falda. Además se puede jugar con los distintos colores para que el conjunto sea siempre más armonioso.

Respecto al calzado, Carolina de Mónaco completó su estilismo con unos zapatos de salón negros de punta afilada, con tacones finos y delicadas tiras al tobillo. Según el medio, estos zapatos de diseño son de punta afilada y se consideran el complemento ideal para una falda de tubo.

La razón es porque pueden realzan su silueta elegante y esbelta, a la vez que ayudan a alargar visualmente las piernas.

Falda lápiz o tubo de Zara

Llegar a 50 años no quiere decir renunciar a ir a la moda. Y por esto hay cantidad de faldas de este estilo en nuestras tiendas favoritas.

Es el caso de la falda midi blanca ajustada con cintura elástica y textura acanalada. En color blanco es ajustada, hasta los tobillos y se combina con cantidad de prendas.

Exterior

52% viscosa

48% poliamida

Que contiene al menos:

48% poliamida reciclada certificada RCS

Materiales certificados

Poliamida reciclada certificada rcs

Esta fibra se fabrica a partir de residuos de poliamida y otros productos de desecho, como las redes de pesca. Transformar los residuos en nuevos materiales ayuda a limitar la extracción de materias primas. Está certificada conforme al Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Falda midi punto

Falda tubo con cintura elástica. Bajo con abertura en espalda.

Exterior

61% viscosa

39% poliamida

Que contiene al menos:

39% poliamida reciclada certificada RCS

Materiales certificados

Poliamida reciclada certificada rcs

Esta fibra se fabrica a partir de residuos de poliamida y otros productos de desecho, como las redes de pesca. Transformar los residuos en nuevos materiales ayuda a limitar la extracción de materias primas. Está certificada conforme al Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

La nueva colección online de faldas de tubo de Zara cuenta con estilos aptos para el día y para la noche, desde brillantes modelos en piel charol hasta versiones de punto suave. Añade un jersey con cuello vuelto metido por dentro de tu falda midi de tubo para conseguir un look elegante, o apuesta por una camiseta y zapato plano para el día a día.

Falda lápiz recta efecto coco Mango

Tejido efecto piel. Diseño recto. Diseño largo. Tiro alto. Abertura en el bajo. Forro interior. Cierre oculto de cremallera en la parte posterior.

Composición

Recubrimiento: 100% poliuretano

Composición: 100% poliéster

Forro: 44% viscosa, 56% poliéster

Cuidados

No lavar

No usar lejía

Plancha máx. 110°C

Limpiar en seco percloroetileno

No se puede usar secadora

Falda midi punto lentejuelas

Exclusivo Online. Tejido de punto fino. Diseño recto. Diseño midi. Cintura ajustable con goma. Sin cierre. Detalle lentejuelas. Total look. Esta prenda pertenece a nuestra colección de fiesta y evento, diseñada para elevar tus looks en ocasiones especiales.

Composición

Composición: 67% lyocell, 27% algodón, 6% seda

Cuidados

Lavar a mano máx. 30°C

No usar lejía

Plancha máx. 110°C

No limpiar en seco

No se puede usar secadora

Falda raya diplomática

Diseño midi. Diseño entallado. Diseño raya diplomática. Tiro alto. Abertura en el bajo. Forro interior. Cierre oculto de cremallera. Total look.

Composición

Composición: 63% poliéster, 32% viscosa, 5% elastano

Forro: 4% elastano, 96% poliéster

Cuidados