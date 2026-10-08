El gimnasio de los CEOs llega a Madrid con una idea: «No entrenamos para cansarte más, sino para que decidas mejor»

Emprender suele asociarse con noches largas, presión, incertidumbre y una agenda en la que casi todo parece urgente. Pero, quizá el verdadero problema no sea el estrés, sino algo más silencioso: tomar decisiones importantes cuando el cuerpo y la cabeza ya no están en condiciones de hacerlo bien. Esa es una de las ideas que hay detrás de BuildMode, el proyecto liderado por Desi Lozoya, CEO de la compañía, que plantea una forma diferente de entender el entrenamiento de los emprendedores. No se trata únicamente de ganar fuerza, resistencia o músculo, sino de preparar a una persona para afrontar mejor las exigencias de dirigir una empresa. «El problema es pretender tomar decisiones importantes cuando llevas días durmiendo mal, estás saturado y funcionando al límite», explica Lozoya. Para él, el estado físico y mental del fundador no puede separarse del contexto empresarial en el que se encuentra. Una ronda de financiación, un despido, un lanzamiento o una semana repleta de reuniones no afectan únicamente a la agenda. También cambian el estado desde el que se toman decisiones. Por eso, en BuildMode cruzan dos variables: cómo llega la persona y qué le está exigiendo su empresa.

La consecuencia es una idea sencilla, pero poco habitual en el mundo del fitness: no siempre entrenar más significa entrenar mejor. «Más entrenamiento no significa necesariamente mejor entrenamiento», señala Lozoya. Después de varios días durmiendo mal, viajando y acumulando estrés, una sesión especialmente dura puede convertirse simplemente en más carga para un sistema que ya está sobrecargado. En esos casos, entrenar menos, cambiar la intensidad o modificar el objetivo de la sesión también puede ser una buena decisión.

La metodología distingue, de forma práctica, dos posibles necesidades. Si el emprendedor llega saturado, con demasiada activación y dificultades para desconectar, el objetivo es favorecer un estado más equilibrado: reset. Si llega sin energía, apático o con poca capacidad de reacción, la dirección es la contraria: boost.

La clave, por tanto, no está en encontrar el ejercicio perfecto. «La pregunta no es «qué ejercicio mejora el foco», sino «qué tipo de entrenamiento necesita esta persona hoy», resume Lozoya.

La propuesta también rompe con otra idea: que entrenar es una actividad que compite con el trabajo. A veces puede ocurrir exactamente lo contrario. «Puede haber momentos en los que levantarte de la silla y entrenar sea más útil que añadir otra hora mirando el mismo problema». No porque el ejercicio vaya a solucionar una estrategia comercial, sino porque puede cambiar el estado desde el que el emprendedor vuelve a enfrentarse a ella.

Y hay una última dimensión: la comunidad. BuildMode reúne a emprendedores para entrenar, pero también para hablar. «Cuando juntas a ocho empresarios, una persona puede haber pasado ya por el problema que otra está afrontando ahora», explica Lozoya. En una conversación pueden aparecer experiencias que tardarían años en acumularse de forma individual.

Todo desemboca en una nueva manera de entender el fitness: no entrenar solo para tener un cuerpo más fuerte, sino para estar preparado para el deporte que realmente se practica cada día. «Emprender es un deporte de alto rendimiento y tenemos que prepararnos para practicarlo», concluye Lozoya. Porque quizá el entrenamiento de un emprendedor no debería terminar cuando sale del gimnasio. Si después tiene que negociar, liderar, vender, resolver problemas y tomar decisiones difíciles, el verdadero objetivo es llegar a todo eso en el mejor estado posible.