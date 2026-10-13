Kira Miró se despide de ‘Machos Alfa’ con tristeza y lanza un mensaje sobre salud mental: «Me da mucha pena»

Kira Miró está a punto de cerrar una de las etapas más importantes de su carrera televisiva. Machos Alfa, la comedia creada por Laura y Alberto Caballero que se ha convertido en uno de los grandes éxitos españoles de Netflix, llegará a su final con la sexta temporada, que ya está en marcha. Una despedida que la actriz afronta con una mezcla de aceptación y nostalgia después de cinco años dando vida a Luz, un personaje que le ha permitido explorar una manera de entender la vida con la que se siente especialmente identificada. Durante la presentación de la decimotercera edición de Reflejo de un Compromiso, la iniciativa solidaria de Solán de Cabras y la Asociación Española Contra el Cáncer, Miró ha hablado con COOL sobre el final de la ficción y también ha puesto el foco en una cuestión fundamental: la importancia de pedir ayuda psicológica cuando las circunstancias nos superan.

La noticia de que la sexta temporada será la última de Machos Alfa llegó en abril, poco después del estreno de la quinta entrega. Netflix confirmó entonces que la comedia terminaría con diez episodios que pondrán punto final a las historias de sus protagonistas. La ficción, estrenada en diciembre de 2022, ha seguido las dificultades de cuatro hombres para adaptarse a los cambios sociales y revisar su manera de entender la masculinidad, con un elenco femenino en el que Kira Miró comparte protagonismo con María Hervás, Raquel Guerrero y Paula Gallego. La plataforma confirmó oficialmente que la sexta temporada sería la última.

Para Miró, sin embargo, asumir que la historia ha llegado a su fin no está siendo tan sencillo. «Yo pensé que tendríamos para mucho rato», reconoce al recordar la despedida de una producción que ha formado parte de su vida durante los últimos cinco años. La actriz explica que todavía está procesando el cierre de esta etapa y que la ausencia se hace especialmente evidente cuando llega el momento del año en el que normalmente estaría trabajando con sus compañeros. «Cuando llegue la época en la que estaríamos rodando, ahí sí», cuenta, dejando entrever que es entonces cuando más nota que la rutina ha cambiado.

La despedida también tiene una dimensión personal por todo lo que ha aprendido interpretando a Luz. Miró reconoce que le ha encantado ponerse en la piel de una mujer a la que admira por su libertad y su manera de pensar. «Me ha encantado ponerme su piel y aprender de ella, de su manera de pensar, de su libertad», explica. Una experiencia que, según cuenta, le ha aportado mucho y que le ha permitido explorar una forma de afrontar las situaciones desde la dulzura y la claridad, sin necesidad de imponerse ni levantar la voz. Una de las razones por las que el adiós a la serie resulta tan significativo es precisamente el vínculo que ha construido con un personaje al que ha acompañado durante cinco años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kiramiro (@kiramiro)

Kira Miró reivindica la importancia de cuidar la salud mental

Más allá de la despedida televisiva, la actriz ha aprovechado su paso por el evento para respaldar una iniciativa que pone el acompañamiento emocional en el centro. Reflejo de un Compromiso, impulsada por Solán de Cabras y la Asociación Española Contra el Cáncer, busca dar visibilidad al apoyo psicológico que necesitan tanto los pacientes oncológicos como sus familiares. Una cuestión que Miró considera esencial, porque el impacto de una enfermedad no se limita a quien recibe el diagnóstico: también afecta a las personas que le rodean y que, en muchas ocasiones, necesitan encontrar recursos para afrontar la situación. «Es muy importante tanto pedir ayuda como tener a alguien que te ayude, tener esa persona que esté ahí para ti cuando lo necesitas», señala durante la conversación con COOL. La intérprete insiste en que contar con apoyo puede marcar una diferencia en los momentos de mayor vulnerabilidad y que no hay que esperar a sentirse completamente desbordado para dar ese paso. Su mensaje pone el acento en la importancia de acompañar, escuchar y ofrecer un espacio seguro a quienes atraviesan circunstancias complicadas.

La prevención también ha ocupado parte de su reflexión. Miró recuerda la importancia de acudir a las revisiones médicas y no dejar que el miedo se convierta en un obstáculo. «No tener miedo a eso», recomienda al hablar de las pruebas y los controles que pueden facilitar la detección temprana de una enfermedad. Una llamada a no aplazar el cuidado de la propia salud y a afrontar las revisiones desde la responsabilidad, en lugar de evitarlas por temor a lo que pueda ocurrir.

La iniciativa presentada este martes refuerza precisamente esa idea de acompañamiento. En su decimotercera edición, las flores se convierten en el hilo conductor de un proyecto que pretende simbolizar el apoyo emocional y dar visibilidad a las necesidades psicológicas de pacientes y familiares. La propuesta artística, bajo la dirección creativa de Lulu Figueroa, podrá verse en las pantallas de Callao City Lights, en Madrid, del 15 al 19 de octubre. Además, Solán de Cabras lanzará una edición especial rosa cuyos beneficios íntegros se destinarán a la Asociación Española Contra el Cáncer para contribuir a sus programas de apoyo psicológico.