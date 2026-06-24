Katy Perry sorprende en Santiago de Compostela con una curiosa compra antes de actuar en O Son do Camiño

La presencia de Katy Perry en Galicia no se limitó al escenario de O Son do Camiño. Horas antes de convertirse en la gran protagonista de la primera jornada del festival, la artista estadounidense aprovechó su estancia en Santiago de Compostela para recorrer algunas de las zonas más emblemáticas del casco histórico y realizar varias compras que despertaron la curiosidad de vecinos y visitantes.

La cantante, una de las figuras más reconocidas del pop internacional, llegó a la capital gallega para encabezar la jornada inaugural de la edición de 2026 de O Son do Camiño, una cita que volvió a reunir a decenas de miles de personas en el recinto del Monte do Gozo.

Según nuestros datos, antes de enfrentarse al público, Katy decidió dedicar parte de su tiempo a descubrir algunos rincones de la ciudad y acercarse a la artesanía tradicional gallega.

Katy Perry visita Santiago

Siguiendo la información aportada por El Correo Gallego, Katy Perry recorrió varias calles del centro histórico acompañada por un reducido grupo de colaboradores. En concreto, la artista estuvo acompañada por un equipo formado por seis personas, con quienes paseó por el entorno de la Catedral compostelana en una visita que no tardó en llamar la atención de quienes se encontraban en la zona.

Uno de los puntos destacados de su recorrido fue la joyería Maeloc, situada en la rúa do Franco, una de las arterias más transitadas del casco antiguo de Santiago. Allí permaneció durante varios minutos observando distintas piezas elaboradas por artesanos gallegos y mostrando interés por el trabajo que se desarrolla en este tipo de talleres tradicionales.

La visita transcurrió con total normalidad, aunque la presencia de una estrella de dimensión internacional en pleno centro de Santiago provocó la sorpresa de numerosos peatones. Algunos turistas que recorrían la ciudad en ese momento pudieron observar cómo la cantante se detenía a examinar diferentes productos mientras mantenía una actitud relajada y cercana.

¿Qué compró Katy Perry?

Entre las adquisiciones realizadas por Katy Perry destacaron varias piezas de cerámica de Buño, una de las expresiones artesanales más representativas de Galicia. Esta tradición alfarera, originaria de la localidad coruñesa de Buño, en la Costa da Morte, cuenta con siglos de historia y continúa elaborándose de manera artesanal mediante técnicas transmitidas de generación en generación.

La cantante no se limitó a comprar. Según las informaciones publicadas, mostró un interés especial por conocer el origen de las piezas, así como los procesos de fabricación que se emplean para mantener viva una tradición considerada parte esencial del patrimonio cultural gallego. Ese interés por la artesanía local fue uno de los aspectos que más llamó la atención de quienes tuvieron ocasión de coincidir con ella durante su paseo.

La estancia de Perry en el centro histórico también incluyó una visita a algunos de los espacios más fotografiados de Santiago de Compostela. La artista recorrió el entorno monumental de la Catedral y se detuvo en varios enclaves emblemáticos que forman parte de la imagen más reconocible de la ciudad.

El lado más humano de la artista

Uno de los momentos más comentados de la jornada tuvo lugar en la Praza da Quintana. Allí, la cantante accedió a fotografiarse con Rebeca, una camarera de La Terraza de la Quintana que se encontraba trabajando cuando se produjo el encuentro.

La imagen fue compartida posteriormente por el establecimiento a través de sus redes sociales y rápidamente comenzó a circular entre seguidores de la artista y usuarios interesados en conocer detalles de su paso por Santiago.

La propia empleada explicó posteriormente a Quincemil cómo vivió aquel momento. Según relató, optó por mantener una actitud respetuosa y discreta durante el encuentro, algo que la cantante agradeció. Rebeca destacó además la amabilidad y cercanía mostradas por Perry durante los minutos que compartieron en la plaza compostelana.

De acuerdo con su testimonio, la artista recorrió también otros puntos situados en las inmediaciones de la Catedral antes de continuar con los preparativos de su actuación. Entre ellos figuraban espacios tan conocidos como la Praza de Praterías, uno de los lugares más visitados por quienes llegan a Santiago atraídos por su patrimonio histórico y cultural.

El concierto ha sido un éxito

Ya por la tarde, toda la atención se trasladó al Monte do Gozo. Allí, más de 40.000 espectadores se congregaron para asistir a la primera jornada de O Son do Camiño, uno de los festivales musicales más importantes del calendario español y una de las grandes referencias culturales de Galicia.

Katy Perry era, sin duda, uno de los nombres más esperados de la programación. La artista estadounidense asumió el papel de principal reclamo de la jornada inaugural y respondió a las expectativas con un espectáculo concebido para combinar música, producción visual y puesta en escena.

Uno de los momentos más destacados del concierto llegó con la presentación en directo de Watch It Burn, un nuevo tema que la cantante mostró por primera vez ante el público. La interpretación fue recibida con entusiasmo por los asistentes, quienes pudieron escuchar en primicia una de las canciones llamadas a formar parte de la nueva etapa artística de la intérprete.