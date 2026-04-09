Concierto de Justin Bieber en Coachella 2026: horarios, setlist y cómo ver online

La música volverá a sonar este fin de semana con fuerza con Coachella 2026, uno de los festivales más influyentes y esperados del mundo. El evento tendrá lugar en el Empire Polo Club de Indio, California, durante dos fines de semana: del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril, con Justin Bieber como una de las principales figuras.

Este año, el cartel también contará con destacadas figuras de la música internacional como Sabrina Carpenter, Karol G y Anyma, convirtiendo esta edición en una de las más comentadas. La presencia de Karol G es un hecho histórico en el festival, ya que se convertirá en la primera mujer latina en encabezar una fecha de Coachella.

Horario del concierto de Justin Bieber

El concierto en Coachella de Justin Bieber tendrá lugar el sábado 11 de abril de 23:25 a 00:55 horas.

¿En qué escenario es?

La actuación tendrá lugar en el Coachella Stage, donde ese día actuarán también The Strokes, Giveon, Addison Rae y Jaqck Glam.

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Setlist de Justin Bieber en Coachella 2026

No hay nada confirmado, pero algunas filtraciones revelan que combinará sus éxitos históricos con material de sus lanzamientos discográficos más recientes. Entre las pistas identificadas destacan Sorry y Where Are Ü Now, lo que provocó teorías inmediatas sobre la posible participación de otros productores.

Un aspecto relevante de estas filtraciones es la carga de nostalgia presente en la lista de canciones. También se detectó la ejecución de versiones de otros artistas, como With You de Chris Brown y So Sick de Ne-Yo (ambas con valor para el músico, dado que forman parte de los videos que se publicaron originalmente en canales digitales antes de saltar a la fama).

Cómo ver Coachella 2026 en directo y online gratis

Coachella 2026 será retransmitido en vivo y gratis a través del canal oficial de YouTube de Coachella, con señales simultáneas de los siete escenarios. Esto incluirá streaming en vivo, opción Multiview para ver 4 escenarios a la vez, shows en resolución 4K, repeticiones y mejores momentos y acceso a Coachella TV las 24 horas.

Una de las sugerencias que se hace para ver el festival es activar las notificaciones en el canal oficial de YouTube de Coachella. Además, puedes descargar la aplicación Coachella Livestream para Android e iOS, ideal para organizar tu horario de transmisión según tu zona horaria.