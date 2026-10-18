Irene Urdangarin sigue los pasos de Victoria Federica: navega con Juan Carlos I y presenta a su supuesto novio en Sangenjo

La relación entre Irene Urdangarin y su prima, Victoria Federica, es bastante cercana. Tanto es así que la hija de la infanta Elena ha llegado a compartir en su perfil de Instagram una fotografía de su prima, calificándola como una «verdadera reina». No sólo comparten amistad, sino también estilo y algunas tradiciones familiares. Hace unos meses, Victoria Federica presentó a su pareja al rey Juan Carlos I durante una visita a Sangenjo, aunque se desconoce si continúan juntos. Ahora, ha sido el turno de la pequeña del clan Borbón de compartir tiempo con su abuelo en Galicia, con la compañía de un chico joven.

El rey emérito Juan Carlos I ha vuelto a España para una visita privada y, como no podía ser de otra manera, no ha faltado uno de sus planes favoritos: navegar en aguas gallegas. El monarca llegó a Vigo el pasado 15 de octubre para participar en una nueva cita de competición que vuelve a reunir a los habituales del Real Club Náutico de Sanxenxo. Además de su equipo de seguridad, el emérito suele estar acompañado por personas de su entorno más cercano y, en esta ocasión, ha contado con una presencia inesperada: la de su nieta pequeña, Irene Urdangarin.

Lo cierto es que la presencia de la hija de la infanta Cristina es poco habitual en las salidas al mar de su abuelo y es que la última vez que lo hizo fue hace un año. En contadas ocasiones hemos visto a Irene acompañar al rey Juan Carlos en este tipo de planes, por lo que su aparición ha llamado especialmente la atención.

Junto a ella también se encontraba un chico, el cual ha sido presentado al rey emérito Juan Carlos I y, según afirma Informalia, es el nuevo novio de la hija de la infanta Cristina. La escena, sin embargo, recuerda a la de Victoria Federica, que también compartió tiempo con su abuelo en Sanxenxo junto a su pareja, con la cual no se sabe si han roto o siguen juntos.

En cuanto al estilismo, Irene ha apostado por un conjunto sencillo y cómodo, perfecto para una jornada en el mar. Ha escogido unos vaqueros básicos, un cortavientos, una gorra y unas gafas de sol negras. Un look práctico y discreto, en línea con el perfil bajo que suele mantener la joven, alejada de la exposición mediática de otros miembros de su familia.

Irene Urdangarín reside fuera de España y, concretamente, se encuentra estudiando en Oxford. Esta siemore ha mantenido su vida personal en un segundo plano, por lo que sus apariciones junto a su abuelo despiertan interés. Aunque no se ha confirmado la identidad de su acompañante ni la naturaleza de su relación, su presencia junto a Juan Carlos I vuelve a poner el foco en la vida privada de la hija de la infanta Cristina y en la estrecha relación que mantiene con su familia.