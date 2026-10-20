Pérez Llorca envía a su consell a los municipios a evaluar y solucionar los daños menos de 24 horas después de la DANA

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha enviado a los miembros de su Consell a los municipios afectados por la DANA Adam, menos de 24 horas después de que concluyera su devastadora acción sobre las comarcas de la Marina Alta, en Alicante, y La Safor, en Valencia. Pérez Llorca ya advirtió este lunes, en su visita a Oliva, que lo primero eran las personas. Y que, tras la conclusión de la DANA, llegaría el tiempo de evaluar los efectos de la riada y poner en marcha la evaluación de daños y sus soluciones. Así, mientras Pérez Llorca recibía al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Oliva, los consellers valencianos, en paralelo, recorrían las zonas afectadas, se entrevistaban con los perjudicados, evaluaban daños y ofrecían soluciones.

Así, el propio presidente, Juanfran Pérez Llorca, ha estado en Piles, además de mantener un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Oliva. A Pérez Llorca le ha acompañado en ese encuentro la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano, Susana Camarero.

El vicepresidente segundo, José Díez, se ha desplazado a Barx, Piles, Bellreguard y Guardamar de la Safor, en la comarca de la Safor. Allí, ha mantenido encuentros para evaluar las consecuencias de la DANA sobre infraestructuras, servicios públicos y equipamientos municipales y viviendas, así como para conocer las actuaciones que deben acometerse con más urgencia.

El vicepresidente tercero, Vicente Martínez Mus, ha visitado Piles y Els Poblets. Además, ha comprobado el estado de la CV-700, la única carretera que mantiene un tramo cerrado por acumulación de agua en una zona próxima a la marjal de Pego.

El conseller portavoz y de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha visitado una explotación agrícola y otra ganadera. Esta última, en Oliva, donde ha anunciado medidas de apoyo al sector. En concreto, la distribución gratuita de tratamientos fitosanitarios para salvar más de un millón de árboles afectados por las lluvias y el exceso de humedad.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, se ha reunido con el equipo directivo del área de Salud de Gandía para evaluar los efectos de las lluvias en los centros sanitarios. En ese departamento, se ha restablecido prácticamente toda la actividad sanitaria en los municipios afectados por la DANA, con la excepción de los consultorios auxiliares de Piles y Els Poblets, cuyos pacientes están siendo atendidos en centros próximos.

Carmen Ortí, consellera de Educación, Cultura y Universidades, ha visitado el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Gabriel Císcar, en Oliva. Este es el centro más afectado, con el desprendimiento de un gran muro y una gran acumulación de barro. También ha visitado el IES Juan Fuster, en Bellreguard.

La consellera de Industria, Marián Cano, ha visitado el mercado municipal de Oliva y diferentes comercios. Y se ha reunido con el presidente de la asociación de comerciantes de la localidad para analizar las actuaciones con que poner en marcha la vida económica del municipio.

La consellera de Justicia, Nuria Martínez, se ha desplazado a Gandía para constatar la actividad judicial del Palacio de Justicia, que este martes tuvo que cerrar por goteras.

Juan Carlos Valderrama, conseller de Emergencias, ha visitado el municipio de Miramar para comprobar los daños producidos por la DANA Adam sobre el terreno.