Pérez Llorca anuncia nuevas ayudas por la DANA Adam y amplía a otros 9 municipios las ya concedidas

Apenas unas horas después de activar las primeras ayudas urgentes, por un montante total de 23,5 millones de euros, para los afectados, además de otros 17,5 millones de euros para los ayuntamientos destinados a la reconstrucción tras la devastadora DANA Adam de los pasados 18 y 19 de octubre, el Consell ha decidido ampliar el alcance de esas ayudas a otros nueve municipios más.

Así, la Consellería de Emergencias e Interior, que dirige Juan Carlos Valderrama, aprobará una resolución para incorporar a los dos decretos de ayudas a ayuntamientos y particulares a las localidades de L’Alquería de la Comtessa, Almiserà, Rótova, Ador, Rafelcofer, Beniarjó, Benirredrà, Guardamar de la Safor Y Tavernes de Valldigna.

Juanfran Pérez Llorca, por otra parte, ha anunciado también este miércoles que el próximo pleno del Consell, que se celebrará este viernes, aprobará otro paquete de ayudas. En este caso, destinadas a ganaderos, agricultores y comercios damnificados por la citada DANA. Además, ayudas a quienes han perdido sus vehículos, entre otras.

El jefe del Consell ha anunciado estas ayudas este miércoles en Els Poblets, uno de los municipios afectados por la riada, ubicado en la Marina Alta. Además, Pérez Llorca ha visitado Oliva, en La Safor, en Valencia. Y Sanet i Negrals, también en la Marina Alta.

Los nueve nuevos municipios antes citados se suman a los 27 ya declarados por el Consell como afectados por la DANA y ya incluidos en los decretos publicados. De ellos, 15 pertenecen a la comarca de La Safor, en Valencia. Y otros 12, a la comarca de la Marina Alta, en Alicante.

En concreto, esos municipios son: Alfauir, Barx, Bellreguard, Beniflá, Daimús, La Font d’en Carrós, Gandía, Miramar, Oliva, Palma de Gandía, Piles, Potries, Real de Gandía y Villalonga, en la comarca de La Safor. Y Atzubia, Beniarbeig, Denia, Jávea, Ondara, Orba, Pego, Els Poblets, Vall d’Ebo, la Vall de Gallinera, Vall de Laguar y El Verger, en la comarca de la Marina Alta.

Tal como ha publicado este martes OKDIARIO, y ha anunciado Pérez Llorca, las familias afectadas por la DANA Adam en la Comunidad Valenciana recibirán una ayuda de urgente necesidad de la Generalitat Valenciana para reponer enseres de 6.000 euros. Esa ayuda, en caso de que se trate de segundas viviendas, será de 3.000 euros.

Además, los ayuntamientos contarán con hasta 200.000 euros para cubrir sus gastos urgentes. Por su parte, las familias que han perdido su vivienda habitual recibirán una ayuda de 800 euros al mes durante 12 meses para su realojo.

Además, los afectados tendrán asistencia jurídica, notarial y registral gratuita en colaboración con los colegios profesionales en trámites de aseguradoras o de reclamaciones.

Las citadas ayudas evitarán al máximo la burocracia o el papeleo. Y ello, porque habrá una solicitud única, que podrá hacerse online en la sede electrónica de la Generalitat Valenciana o en las oficinas PROP, también de la Generalitat, de modo presencial. En estas últimas, será un funcionario quien las tramitará directamente.