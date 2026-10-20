Pérez Llorca activa las primeras ayudas urgentes para los afectados por 23,5 millones solo 24 horas después de la DANA

Las familias afectadas por la DANA Adam en la Comunidad Valenciana recibirán una ayuda de urgente necesidad de la Generalitat Valenciana para reponer enseres de 6.000 euros. Esa ayuda, en caso de que se trate de segundas viviendas, será de 3.000 euros. Además, los ayuntamientos contarán con hasta 200.000 euros para cubrir sus gastos urgentes. Por su parte, las familias que han perdido su vivienda habitual recibirán una ayuda de 800 euros al mes durante 12 meses para su realojo. Estas primeras ayudas suman un total de 23,5 millones de euros movilizados por la Generalitat Valenciana, dirigidas a los afectados por la DANA Adam.

Así lo ha anunciado la tarde de este martes el presidente del Consell, Juanfran Pérez Llorca, en una declaración institucional, a la conclusión del pleno extraordinario del Gobierno valenciano que ha fijado estas primeras ayudas y su cuantía. Menos de 24 horas después del paso de la devastadora DANA por la Comunidad Valenciana, que ha afectado, especialmente, al litoral norte de la provincia de Alicante y al litoral sur de la provincia de Valencia.

Pérez Llorca ha anunciado, además, asistencia jurídica, notarial y registral gratuita en colaboración con los colegios profesionales para los afectados de la DANA Adam que así lo requieran en trámites de aseguradoras o de reclamaciones.

En los próximos días, el Consell avanzará nuevas ayudas para llegar a todos los sectores afectados, como vehículos, sector agrícola, comercio, hostelería o refugios de animales.

Estas ayudas evitarán al máximo la burocracia o el papeleo, según ha explicado el presidente de la Generalitat Valenciana. Y ello, porque habrá una solicitud única, que podrá hacerse online en la sede electrónica de la Generalitat Valenciana o en las oficinas PROP, también de la Generalitat, de modo presencial. En estas últimas, será un funcionario quien las tramitará directamente.

Por otra parte, la Generalitat Valenciana ha desplegado un dispositivo de limpieza de calles y espacios públicos en las zonas afectadas por la DANA Adam con más de 400 máquinas y 271 personas, a las que este miércoles se sumarán otros 80 operarios para labores de reparación de pistas forestales.

También se han habilitado puntos de acopio para que los vecinos puedan dejar los residuos en un solo lugar, sin ocupar calle y para evitar problemas de salubridad. Más de un centenar de técnicos trabajan ya en las depuradoras dañadas, restableciendo la electricidad con grupos electrógenos de emergencia. También se están reparando los bombeos y equipos electrónicos. La Generalitat ha activado, también, la limpieza de colegios y centros de salud. Y ha recuperado el 100% de las líneas de autobús en las zonas afectadas.