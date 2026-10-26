El pacto PP-Vox del Senado arranca en Valencia: el ex conseller Aguirre es el número 2 en la lista compartida

El acuerdo entre PP y Vox para sumar fuerzas al Senado de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, y poder alcanzar la mayoría de tres quintos, clave para nombramientos del Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ya funciona en Valencia. El ex conseller de Agricultura en representación de Vox, José Luis Aguirre, concurre en calidad de independiente a los comicios del próximo 29 de noviembre como número 2 al Senado en la lista del PP por Valencia, que encabeza la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano, Susana Camarero, como publicó este domingo OKDIARIO.

José Luis Aguirre Larrauri fue conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno valenciano desde el 26 de junio de 2023 hasta el 11 de julio de 2024. Es ingeniero agrícola. Concurre en la lista del PP al Senado en calidad de independiente y con el número 2. Para cumplir el acuerdo con Vox, el PP ha enviado al Congreso al hasta ahora senador Luis Santamaría. Este último, ha conseguido ocupar puesto de salida (el 6) en la lista al Congreso por Valencia, porque el alcalde Algemesí, que ostentaba ese número, ha renunciado.

La número 3 al Senado por Valencia en esa lista es Ruth Sánchez Férriz, alcaldesa de Vallanca. Y otro caso que merece ser explicado. Vallanca es un municipio valenciano que está situado en el Rincón de Ademuz. Este último está separado de la Comunidad Valenciana por un municipio de Cuenca, Santa Cruz de Moya, y otro de Teruel, Arcos de la Salinas.

Por otra parte, el ex conseller Gerardo Camps se ha quedado fuera tanto de las listas al Congreso como del Senado, a pesar de que era un fijo en las quinielas en los círculos políticos valencianos y alicantinos. Gerardo Camps, que la última legislatura presidió la comisión de la DANA en la Cámara Alta, continuará como hasta ahora. Es decir, como senador territorial por designación de las Cortes Valencianas.

En Alicante, los tres candidatos al Senado son, en este orden, la oriolana Eva Ortiz; el benidormense Agustín Almodóbar y la alcoyana María Francisca Sempere Ripoll, que procede del mundo universitario.

En Castellón, la lista del Senado la encabeza el ex presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra. La número 2 es la ex diputada nacional Nieves Martínez. Y el puesto 3 es para Miguel Rovira.

Por lo que respecta a las listas al Congreso, en Alicante, los cuatro primeros números son los avanzados este domingo por OKDIARIO. Por este orden: Macarena Montesinos, César Sánchez, María Gómez y Joaquín Melgarejo. En cuanto al número 5, la designada es la concejal del PP en el Ayuntamiento de Elche, Celia Lastra. Y el puesto seis de la lista lo ocupa el eldense José Camarasa.

Celia Lastra es teniente de alcalde y concejal de Acción Social del Ayuntamiento de Elche en la actualidad. Celia Lastra releva a otra ilicitana en la lista al Congreso de los Diputados. La relevada es Sandra Pascual, que ha sido diputada nacional en la legislatura que acaba de concluir.

En la provincia de Valencia, el número 1 de la lista, como publicó OKDIARIO el pasado viernes, es la alcaldesa de la tercera ciudad de España, María José Catalá. La lista cuenta con varios alcaldes, pero finalmente con el de Algemesí, que ha renunciado. Esa renuncia ha propiciado la entrada en la lista al Congreso del hasta ahora senador Luis Santamaría. Esa salida de la lista de Luis Santamaría es la que ha favorecido que José Luis Aguirre, de Vox, sea incluido como número 2 en la lista del PP al Senado, en calidad de independiente.

La lista del PP al Congreso de los Diputados por la provincia de Valencia, queda, finalmente, en sus seis primeros puestos, encabezada por María José Catalá. Después, por este mismo orden: Ricardo Gabaldón, Belén Hoyo, Fernando de Rosa, Esperanza Reynal y Luis Santamaría.

La lista de Castellón al Congreso de los Diputados tampoco cambia de lo publicado por OKDIARIO. La lidera Elena Albalat. Tras ella, por este orden: Óscar Clavell; Candela Anglés, César Durá y María Valverde.