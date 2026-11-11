Numerito socialista en las Cortes Valencianas: el PSOE se va del pleno al grito de «¡Viva la huelga general!»

El Grupo Socialista en las Cortes Valencianas ha abandonado este miércoles el pleno de esa Cámara, después de que su portavoz, José Muñoz, concluyera una intervención que ha terminado como un mitin preelectoral con referencia incluida al 29 de noviembre, el día de las elecciones generales, al grito de «¡Viva la huelga general!». La misma que ha constituido un estruendoso fracaso en la Comunidad Valenciana, donde la participación estimada según la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) ha sido del 2,57%. Y de la que se ha desmarcado, por ejemplo, UGT en el Ayuntamiento de Valencia.

Los socialistas enfocan así el inicio de la campaña electoral tras un mitin en Valencia protagonizado por Pedro Sánchez que no ha dejado la huella que esperaban, un descenso en las encuestas que sugieren que puede perder diputados en las Cortes Valencianas y con Vox pisándoles los talones, al punto de igualar sus escaños.

Este miércoles, a diferencia de Compromís, que ha decidido no participar en esta misma sesión en solidaridad con los huelguistas, los socialistas sí lo han hecho. Pero, tras esa presencia, no había, por lo que se ha visto, una voluntad de debatir y apoyar o rechazar iniciativas legislativas, sino la intención de marcharse. El momento elegido para ello ha sido cuando su portavoz, José Muñoz, ha dado el grito de «¡Viva la huelga general!» desde la tribuna de oradores. Se da la circunstancia de que el citado José Muñoz es el número 4 de la lista del PSOE al Congreso en las próximas elecciones generales.

José Muñoz ha subido a la tribuna de oradores para fijar la posición de su grupo en torno a un decreto del Consell. La ha fijado en los primeros instantes. Y, a continuación, ha volcado su discurso contra PP y Vox ya en clara referencia a la huelga general. La situación se ha ido tensando hasta que la presidenta de la Cámara, Llanos Massó, le ha llamado la atención para recordarle que estaba allí para explicar la posición del PSOE y no para otras cuestiones.

En ese momento, han estallado los gritos en el grupo socialista. Y el propio Muñoz ha mantenido un diálogo con la presidenta de las Cortes Valencianas. A continuación, la diputada socialista Mercedes Caballero se ha levantado de su escaño y se ha dirigido a la presidencia. Llanos Massó la ha llamado al orden por dos veces. Para recordarle, finalmente, que si había una tercera advertencia, debería abandonar el Pleno.

Parecían haber calmado las aguas, lo que ha permitido a José Muñoz continuar con su intervención. Ha sido entonces cuando el portavoz socialista ha anunciado que el PSOE iba a secundar la huelga general. Luego, ya de un modo claro, la intervención ha terminado por convertirse en un mitin: «El 29 de noviembre habrá una mayoría social que los echará a la calle», ha dicho dirigiéndose a PP y Vox. Y ha sido entonces cuando ha proclamado su viva a la huelga general y el PSOE ha abandonado el pleno.

Según los resultados que arrojan ahora mismo las encuestas preelectorales, el PSOE valenciano perdería las elecciones en las tres provincias y reduciría su número de diputados en el Congreso. Hasta el punto, de que Vox le empataría en escaños en la Comunidad Valenciana en la Cámara Baja.