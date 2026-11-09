Un detenido en la acampada de Valencia por insultos transfóbicos a otra persona también moradora

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón, de nacionalidad española, de 45 años, sobre quien constan numerosos antecedentes policiales. El motivo de la detención ha sido, según la Policía Nacional, los insultos transfóbicos y amenazas dirigidas a otra persona. Los hechos se han producido en la acampada por la vivienda instalada hace semanas en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. El detenido ha pasado a disposición judicial. Se imputan los supuestos delitos de odio y amenazas. Se trata del primer incidente de gravedad conocido en el transcurso de la citada acampada.

Los hechos se han producido el pasado 28 de octubre, pero se han conocido este lunes. El mismo día en que los integrantes de la citada acampada han anunciado una desescalada progresiva de la misma para facilitar la normalidad del comercio local ante la inminente campaña de Navidad. La medida contempla una reducción del espacio ocupado, con la retirada de las tiendas que están vacías. La desescalada, sin embargo, no significa el final de la citada acampada, sino que esta última, en principio, continuará.

A mediodía del miércoles, 28 de octubre, una patrulla de la Policía Nacional de la Comisaría del Distrito Centro de la ciudad de Valencia fue requerida en el interior de la citada acampada, porque allí varios de los acampados se encontraban inmersos en una acalorada discusión.

El motivo de la disputa eran los insultos y amenazas que un hombre, que formaba parte de la citada acampada, profería hacia otra persona, también miembro de la acampada, a causa de la condición física de esta última persona, rasgos y vestimenta. Todo ello, según el relato de la Policía Nacional.

Por ese motivo, los agentes detuvieron al hombre antes citado como presunto autor de un delito de odio con motivación transfóbica. El arrestado, sobre quien, como se ha dicho, constan numerosos antecedentes policiales, fue puesto a disposición judicial.