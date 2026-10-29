Condenado por agresión sexual a una paciente el ex presidente de las Cortes Valencianas Julio de España

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a un año y medio de prisión al ex presidente de las Cortes Valencianas, Julio de España, por agresión sexual a una paciente en el ejercicio de su trabajo como médico especialista del aparato digestivo.

La Audiencia Provincial de Alicante ha absuelto, sin embargo, al citado Julio de España de otro delito de agresión sexual respecto a una segunda mujer. También ha absuelto al acusado de dos ilícitos de trato degradante, ya que el Tribunal entiende que no han quedado suficientemente acreditados en el transcurso del juicio, celebrados en los meses de mayo y junio de este mismo año 2026.

La sentencia que ahora ha dictado la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante no es firme y puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Además, la sentencia impone a Julio de España dos años de libertad vigilada y otros cuatro de inhabilitación para ejercer cualquier actividad, profesión u oficio que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, según ha reflejado Europa Press.

También tendrá que indemnizar con 12.000 euros a la víctima por los daños y perjuicios sufridos, además de la prohibición de comunicarse con ella por un periodo de tres años.

Los magistrados consideran probado que el acusado rompió la lex artis médica al tocar los genitales a una paciente, que además era enfermera, durante una exploración en una clínica privada de Alicante el 7 de agosto del año 2023. Es decir, hace ahora tres años.

La Audiencia entiende que la exploración a la que sometió a la segunda paciente no constituye un delito de agresión sexual, pues «existían síntomas digestivos presentes en el momento de las consultas y antecedentes médicos» que «llevaron al procesado a iniciar la exploración ano-rectal».