Se enfrenta a seis años de cárcel por engañar a su amiga para subir a su habitación en Palma y violarla: «Vas a ser mía»

La Audiencia Provincial de Baleares juzgará este miércoles 28 de octubre a un joven de 23 años acusado de agredir sexualmente a una amiga suya en una vivienda de Palma. El individuo, que se enfrenta a seis años de cárcel, logró convencerla para que le acompañase hasta su casa con la excusa de recoger una prenda de abrigo y acabó violándola.

Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso OKBALEARES, los hechos ocurrieron a finales de octubre de 2021. Sobre las 18:30 horas de aquella tarde, ambos quedaron en un parque situado en la zona de Son Oliva. Tras permanecer conversando durante una hora, el procesado propuso a la víctima desplazarse hasta su domicilio cercano para recoger una sudadera, a lo que ella accedió de manera confiada.

Sin embargo, una vez en el interior del inmueble y tras acceder a la habitación, la situación cambió radicalmente. El acusado cerró la puerta del dormitorio y, con ánimo libidinoso y sin el consentimiento de la víctima, la arrojó sobre la cama afirmando que «iba a ser suya».

Pese a los reiterados ruegos de la mujer para que parara y la dejara marcharse, el agresor la inmovilizó sujetándola con una mano del cuello y bloqueándole las manos con la otra para evitar que pudiera defenderse. Acto seguido, la penetró por vía vaginal y sin preservativo. La agresión cesó en el instante en que alguien llamó a la puerta de la estancia, momento que la joven aprovechó para huir rápidamente del lugar.

A consecuencia del ataque, la perjudicada sufrió dolorosas lesiones físicas y laceraciones en la zona genital, además de requerir tratamiento psicológico para superar el impacto emocional.

La acusación pública califica los hechos de agresión sexual y reclama, además de la pena privativa de libertad, siete años de libertad vigilada, once años de inhabilitación especial para actividades con menores, una orden de alejamiento a menos de 500 metros durante cinco años tras cumplir condena y una indemnización civil de 10.000 euros para la víctima.