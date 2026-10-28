TRIBUNALES

Se enfrenta a seis años de cárcel por engañar a su amiga para subir a su habitación en Palma y violarla: «Vas a ser mía»

Habían quedado previamente en un parque y la convenció para desviarse a su domicilio con el pretexto de recoger una sudadera

viola amiga palma
Coches de la Policía Nacional entrando en la Audiencia Provincial de Baleares.

La Audiencia Provincial de Baleares juzgará este miércoles 28 de octubre a un joven de 23 años acusado de agredir sexualmente a una amiga suya en una vivienda de Palma. El individuo, que se enfrenta a seis años de cárcel, logró convencerla para que le acompañase hasta su casa con la excusa de recoger una prenda de abrigo y acabó violándola

Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso OKBALEARES, los hechos ocurrieron a finales de octubre de 2021. Sobre las 18:30 horas de aquella tarde, ambos quedaron en un parque situado en la zona de Son Oliva. Tras permanecer conversando durante una hora, el procesado propuso a la víctima desplazarse hasta su domicilio cercano para recoger una sudadera, a lo que ella accedió de manera confiada.

Sin embargo, una vez en el interior del inmueble y tras acceder a la habitación, la situación cambió radicalmente. El acusado cerró la puerta del dormitorio y, con ánimo libidinoso y sin el consentimiento de la víctima, la arrojó sobre la cama afirmando que «iba a ser suya». 

Pese a los reiterados ruegos de la mujer para que parara y la dejara marcharse, el agresor la inmovilizó sujetándola con una mano del cuello y bloqueándole las manos con la otra para evitar que pudiera defenderse. Acto seguido, la penetró por vía vaginal y sin preservativo. La agresión cesó en el instante en que alguien llamó a la puerta de la estancia, momento que la joven aprovechó para huir rápidamente del lugar.

A consecuencia del ataque, la perjudicada sufrió dolorosas lesiones físicas y laceraciones en la zona genital, además de requerir tratamiento psicológico para superar el impacto emocional.

La acusación pública califica los hechos de agresión sexual y reclama, además de la pena privativa de libertad, siete años de libertad vigilada, once años de inhabilitación especial para actividades con menores, una orden de alejamiento a menos de 500 metros durante cinco años tras cumplir condena y una indemnización civil de 10.000 euros para la víctima.

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