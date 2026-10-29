Este evento de astronomía que no hay que perderse, ocurre durante el penúltimo mes del año y forma parte de los mayores espectáculos naturales para las personas que aman la experiencia de contemplar las estrellas usando nada más que su asombro propio. El 24 de noviembre del 2026 la Luna alcanzará el punto total de plenitud por la tarde horas, específicamente a las 3:53pm (Hora de la Península Española), lo cual cambiará totalmente el aspecto del cielo nocturno a partir del momento de su salida al horizonte. No es ninguna luna llena cualquiera; la alineación casi perfecta con el perigeo la convierte en una luna de superluna en la categoría de las lunas de superluna de importancia significativa.

Luna llena de noviembre de 2026

Tradicionalmente se la conoce como la Luna del Castor, una herencia de las comunidades nativas norteamericanas y de los antiguos colonos que asociaban este plenilunio al momento en que estos animales comenzaban a refugiarse en sus diques mientras el frío del invierno empezaba a apretar de verdad.

Más allá del folclore estacional, la realidad física es que la proximidad orbital incrementa ligeramente el brillo y el diámetro aparente del disco plateado respecto a otros meses. Al salir, cuando todavía queda un resquicio de luz crepuscular, se produce esa ilusión óptica tan celebrada en la que el satélite parece gigantesco al rozar los tejados, regalando una estampa fugaz pero imborrable para cualquier aficionado a la fotografía de paisaje.

Calendario lunar de noviembre de 2026

Entender el comportamiento del firmamento durante este ciclo exige seguir el compás de sus cuatro fases principales, un compás que marca tanto el ritmo de la noche oscura como las mejores oportunidades para la observación astronómica.

El mes arranca con un cuarto menguante ya avanzado el 1 de noviembre, cuando la luz empieza a recortarse de madrugada y deja las primeras horas de la noche bajo una penumbra discreta. Ese desvanecimiento paulatino prepara el terreno para el reinicio del ciclo, despejando el camino poco a poco hasta apagar por completo el brillo reflejado.

A mediados de mes, concretamente el 17 de noviembre, la silueta recupera fuerza con el cuarto creciente situado bajo la constelación de Capricornio. Para entonces, la mitad del disco ya actúa como una lámpara blanca que acompaña las horas vespertinas antes de ceder el protagonismo absoluto a la gran cita del día 24.

Este engranaje continuo de luces y sombras no solo organiza el mes en el plano celeste, sino que condiciona de manera directa qué objetos débiles del universo pueden cazarse con prismáticos o telescopios pequeños desde cualquier rincón oscuro.

Luna nueva de noviembre de 2026

Quienes busquen el silencio absoluto de las estrellas encontrarán su momento idílico el lunes 9 de noviembre. En esa jornada, la luna nueva sitúa al satélite exactamente entre la Tierra y el Sol, dejando la cara que mira hacia nosotros completamente a oscuras y borrándola del mapa nocturno.

Lejos de ser un día vacío de interés, los aficionados experimentados saben que esta ausencia es el mejor regalo posible del calendario. Al desaparecer el enorme reflector natural que supone el plenilunio, la oscuridad de la noche se intensifica de forma drástica. Es la ventana perfecta para apuntar hacia las profundidades del cosmos sin que la contaminación lumínica ambiental o la propia luz lunar arruinen la toma.

Galaxias lejanas como la de Andrómeda, cúmulos globulares densos o nebulosas difusas se revelan entonces con una nitidez esquiva el resto del mes, demostrando que la verdadera riqueza del cielo a veces se esconde precisamente donde no hay nada que ver a simple vista.

Eventos astronómicos de noviembre de 2026

El tramo central del mes viene además aderezado por la visita de las Leónidas, una de las lluvias de estrellas más carismáticas del otoño. Su actividad máxima se concentra habitualmente en las noches del 17 al 18 de noviembre, coincidiendo de cerca con el cuarto creciente.

Afortunadamente, este año la dinámica orbital juega a favor de los observadores nocturnos: la fase lunar se ocultará bajo el horizonte antes de la medianoche, dejando el testigo libre de resplandores molestos durante las horas previas al amanecer.

Con una tasa estimada que suele rondar entre los diez y los veinte meteoros por hora en cielos limpios, el espectáculo exige paciencia, abrigo y una tumbona cómoda orientada hacia el radiante en la constelación de Leo.

Por si fuera poco, los encuentros planetarios completan la agenda: Urano alcanza su oposición a finales de mes, facilitando su localización con óptica sencilla, mientras que los acercamientos fugaces entre la Luna, Marte y Júpiter rematan un cielo otoñal extraordinariamente vivo.