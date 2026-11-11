La NASA anuncia un nuevo avión experimental capaz de volar a 2.778 kilómetros de distancia y lo presenta con una imagen creada por inteligencia artificial

La NASA ha presentado un nuevo avión experimental tripulado que analizará cómo se comporta una aeronave ante determinadas maniobras y condiciones que, según la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, todavía no se han demostrado con un piloto a bordo. Bautizado como «X-70 Fractal», formará parte de la familia de los aviones X, una serie de aeronaves experimentales que la NASA utiliza para desarrollar y poner a prueba nuevas tecnologías antes de su posible aplicación en la aviación. La trayectoria comenzó con el Bell X-1, que rompió la barrera del sonido en 1947, y continuó con modelos como el hipersónico X-15 y el actual X-59, diseñado para investigar el vuelo supersónico silencioso. Una de las principales novedades del nuevo proyecto será su sistema de control de vuelo reconfigurable, que permitirá modificar rápidamente sus parámetros.

«El X-70 Fractal le brinda a la NASA una plataforma tripulada de alto rendimiento para probar tecnologías avanzadas de control de vuelo, maniobrabilidad y otras tecnologías de vanguardia en vuelo real», declaró el administrador de la NASA, Jared Isaacman. «Su diseño modular y la capacidad de intercambiar rápidamente cargas útiles internas y externas permitirán que nuestros equipos sigan volando, aprendiendo y avanzando con rapidez de un experimento a otro. Esperamos su primer vuelo bajo el amparo de la NASA en los próximos dos años, y el X-70 es solo una parte de este nuevo comienzo para la aeronáutica. Esta es la razón por la que la gente viene a la NASA: para construir, para aprender y, sobre todo, para volar».

Nuevo X-70 Fractal de la NASA

El X-70 Fractal tiene un peso máximo al despegue de 4.536 kg y ha sido concebido para alcanzar una velocidad de Mach 0,75. Además, podrá operar a altitudes de hasta 13.726 metros y tendrá un alcance superior a los 2.700 kilómetros (1.500 millas náuticas). Asimismo, contará con un sistema de control de vuelo fácilmente reconfigurable y dispondrá de compartimentos internos y soportes externos para instalar distintos equipos de investigación.

«Durante décadas, la División de Aeronáutica de la NASA ha utilizado aviones experimentales para desarrollar tecnologías que impulsan la aviación», declaró Laurie Grindle, directora de la División de Aeronáutica de la Dirección de Misiones de Investigación y Tecnología de la NASA. «Es emocionante incorporar otro avión experimental para acelerar e impulsar la investigación aeronáutica».

Los controles de vuelo son los mecanismos encargados de convertir las indicaciones del piloto en movimientos que permiten dirigir el avión. Cuando éste acciona la palanca de mando o los pedales, sus órdenes llegan a las distintas superficies de control y a otros sistemas que hacen posible ascender, descender, cambiar de dirección o mantener la estabilidad durante el vuelo.

Con el X-70 Fractal, la NASA podrá alterar esa conexión entre las instrucciones del piloto y la reacción de la aeronave de una forma mucho más rápida. Esto permitirá investigar nuevas posibilidades de maniobra y evaluar tecnologías avanzadas de control en vuelos con tripulación. Por el momento, la agencia no ha concretado qué pruebas se llevarán a cabo inicialmente ni qué componentes podrán intercambiarse entre los diferentes experimentos.

Su funcionamiento recuerda, con las debidas diferencias, al de un ordenador al que se pueden instalar distintos programas y añadir componentes según las necesidades de cada tarea. La diferencia es que, en este caso, las pruebas se realizarán en una aeronave real, sometida a condiciones como vibraciones, turbulencias, cambios de presión y variaciones de temperatura.

Su aspecto todavía es una incógnita. Por el momento, la NASA sólo ha publicado una imagen de la aeronave, y se trata de una recreación digital, no de una fotografía real. Según explica el medio especializado Space.com, su peso sería comparable al del Model 437 Vanguard, desarrollado por Scaled Composites y Northrop Grumman, con el que también compartiría ciertas similitudes en su diseño.

Familia

La historia de los aviones X comenzó en la década de 1940 con el desarrollo de aeronaves experimentales destinadas a probar tecnologías aeronáuticas y aeroespaciales. El Bell X-1, que en 1947 superó por primera vez la barrera del sonido, marcó el inicio de una larga trayectoria de investigación. Después llegaron modelos tan destacados como el X-15, capaz de alcanzar velocidades hipersónicas.La familia continúa evolucionando hasta 2026 con proyectos como el X-59, el X-62A, el X-65 y el X-66A, centrados en desarrollar nuevas soluciones para la aviación del futuro.

«El X-70 se suma a un legado histórico de aeronaves experimentales que han contribuido a consolidar el liderazgo de Estados Unidos en la aviación. Desde el Bell X-1, que rompió la barrera del sonido por primera vez en 1947, hasta el avión de investigación hipersónico X-15 y el demostrador supersónico silencioso X-59 actual, la NASA ha dedicado décadas a ampliar los límites del vuelo. Con el X-70, la NASA ampliará su capacidad para llevar a cabo investigaciones de vuelo experimentales, acelerará las pruebas de tecnologías emergentes e impulsará la próxima generación de la aviación estadounidense», concluye la NASA.