Los astrónomos detectan un objeto que se acerca a gran velocidad a la Tierra: Harvard plantea que sea una nave desaparecida en 1988

El cuerpo, identificado como 1998 KY26, tiene aproximadamente 11 metros de diámetro y completa una rotación sobre sí mismo cada 5,35 minutos. Su principal particularidad es que está experimentando una aceleración que no puede explicarse únicamente por la influencia gravitatoria del Sol y los planetas.

Este fenómeno, conocido como aceleración no gravitacional, ha llevado a diferentes equipos científicos a estudiar qué fuerzas podrían estar modificando su trayectoria. Aunque existen explicaciones naturales que siguen bajo investigación, las características del objeto también han servido para alimentar una hipótesis mucho más llamativa.

La teoría de Harvard sobre una nave soviética perdida

Avi Loeb, junto a los investigadores Adam Hibberd y Adam Crowl, ha estudiado la posibilidad de que 1998 KY26 sea en realidad Phobos 1, una sonda espacial soviética lanzada en julio de 1988 con destino a Marte. La misión perdió el contacto con la Tierra después de que un comando incorrecto provocara el apagado de sus sistemas.

Para comprobar esta posibilidad, los investigadores elaboraron un modelo simplificado de la antigua nave y compararon la manera en que reflejaría la luz solar mientras giraba con las observaciones realizadas sobre el misterioso objeto. Según sus resultados, el modelo coincidía con ocho conjuntos de observaciones.

Otro de los aspectos que han llamado su atención es la capacidad de 1998 KY26 para reflejar la luz, ya que refleja aproximadamente el 52 % de la radiación solar que recibe. Los científicos también estudiaron cómo la presión de la luz sobre las superficies metálicas y los paneles solares de la hipotética nave podría contribuir a explicar su aceleración.

Los científicos buscan una explicación a su aceleración

La teoría de la nave desaparecida no es la única que se ha planteado. Una de las explicaciones anteriores apuntaba a que 1998 KY26 podría ser un denominado cometa oscuro, un cuerpo que contiene hielo en su interior y que, al liberar gas, genera un pequeño impulso capaz de modificar su movimiento.

Sin embargo, una investigación de los científicos Korbin Hansen y Masatoshi Hirabayashi, del Instituto Tecnológico de Georgia, ha puesto en duda esta posibilidad. Sus modelos térmicos indican que el objeto estaría demasiado caliente para conservar el hielo necesario durante el tiempo suficiente como para justificar esa aceleración. Otros estudios, por su parte, apuntan a que podría tratarse de un asteroide rocoso de origen natural.

La NASA ha descartado que exista un peligro conocido para nuestro planeta. Su administrador, Jared Isaacman, ha asegurado que no hay indicios de que el objeto represente una amenaza ni pruebas que permitan afirmar que sea algo distinto de un asteroide.