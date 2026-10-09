El próximo lunes 12 de octubre se celebra el Día de la Hispanidad o Día de la Fiesta Nacional, que está marcado como festivo en toda España y nos deja además el que podamos disfrutar de un puente de tres días. De este modo el fin de semana será largo y muchos aprovecharán seguro para hacer una escapada. Y en el caso de que estés o vivas en Barcelona, son muchos los planes a los que apuntarse y más si tenemos en cuenta que el 12 de octubre coincide con las fiestas mayores de barios como el de Sarrià y Les Corts, que precisamente terminan ese día. Y también está el Festival de Sitges, que lleva años siendo una de las grandes citas del otoño y que puede servir de excusa para pasar unas horas fuera de la capital.

Y si quieres otros planes en la ciudad condal, puedes aprovechar para entrar en monumentos destacados, ya sea por ejemplo la Sagrada Familia pero también La Pedrera o acercarte a Montjuïc y recorrer sus jardines sin estar pendiente de la hora. Al fin y al cabo, un festivo entre semana no se tiene todos los días, y menos cuando cae justo después del domingo. Si todavía no tienes nada pensado, estos son algunos de los planes que puedes hacer en Barcelona el 12 de octubre de 2026.

Las fiestas de Sarrià

Sarrià termina sus fiestas mayores el 12 de octubre y lo hace con una de las actividades más curiosas de su programación: la Baixada de Carros. y que consiste en una carrera protagonizada por carros fabricados por los propios participantes. Algunos diseños son realmente originales y buena parte de la diversión consiste en comprobar cómo consiguen completar el recorrido por la calle Major de Sarrià.

La carrera tiene lugar a las 10:00 horas y después habrá un vermut popular en la plaza de Sarrià y, por la tarde, una búsqueda del tesoro por las calles del barrio. Y ya por la tarde a las 19:00 horas llegará el cine al aire libre con Zootrópolis 2, mientras que la música tradicional y un espectáculo de luces pondrán fin a las celebraciones. Es una buena ocasión para conocer Sarrià con un ambiente muy distinto al habitual.

Las fiestas de Les Corts

El barrio de Les Corts también despide sus fiestas mayores el lunes 12 de octubre. Al mediodía habrá sardanas en la Gran Via de Carles III, aunque los actos más esperados llegarán por la tarde. A las 19:30 horas comenzará el tradicional correfoc, que recorrerá las calles desde la plaza de Can Rosés hasta los jardines de Magalí, entre diablos, música y fuego. La celebración terminará a las 21:30 horas con un espectáculo piromusical en los mismos jardines.

Festival de Sitges

Si prefieres aprovechar el puente para salir de Barcelona, Sitges es una de las mejores alternativas. Del 8 al 18 de octubre se celebra la 59.ª edición del Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña, una cita que reúne películas de terror, fantasía y ciencia ficción, además de aficionados que llegan de distintos países. Durante esos días, la localidad tiene un ambiente especial ya que las salas de cine donde se proyectan las películas acumulan todo el protagonismo, aunque también merece la pena recorrer sus calles, acercarse a la iglesia de Sant Bartomeu i Santa Tecla o comer frente al mar. El lunes 12 coincide con el festival, así que puedes organizar la visita alrededor de alguna proyección. Eso sí, consulta primero la programación y las entradas disponibles para evitar desplazarte y encontrarte con las localidades agotadas.

Visita a La Pedrera

¿Cuántas veces has pasado por delante de La Pedrera sin entrar? El edificio de Antoni Gaudí, situado en el paseo de Gracia, es uno de los grandes símbolos de Barcelona, pero su interior guarda detalles que no se aprecian desde la calle. Los patios, las antiguas estancias y, sobre todo, la azotea con sus famosas chimeneas permiten descubrir otra cara de la Casa Milà. El festivo del 12 de octubre puede ser una buena excusa para visitarla, especialmente si vienen familiares o amigos durante el puente. Desde la cubierta se contemplan unas vistas magníficas de Barcelona y el recorrido permite conocer cómo era una vivienda burguesa de principios del siglo XX.

Paseo por los jardines de Montjuïc

Y si lo que buscas es desconectar un poco del movimiento de la ciudad, Montjuïc nunca decepciona. Los Jardines de Mossèn Costa i Llobera, con su colección de cactus y plantas suculentas, son uno de esos lugares que sorprenden incluso a quienes llevan toda la vida en Barcelona. Además, desde sus caminos se puede contemplar el puerto y buena parte del litoral. También puedes acercarte a los Jardines del Teatre Grec o continuar hasta el Mirador del Migdia, donde las vistas merecen una parada. Es un plan sencillo, sin tener que pagar nada y perfecto para quienes prefieran pasar el 12 de octubre al aire libre y despedir el puente sin prisas.