Esta es la ciudad más peligrosa de España y hasta sus propios habitantes están de acuerdo

El bienestar de una ciudad se mide a través de diversos índices. Entre ellos, la peligrosidad. En los últimos tiempos, hay una ciudad que despunta por este carácter, al soportar robos violentos y asesinatos a plena luz del día, y en la que, muchas veces, se ven involucrados los turistas que la visitan. Es la ciudad más peligrosa de España y hasta sus propios habitantes hablan de ello.

Hay diversos rankings que miden, entre otros, que una ciudad pueda ser peligrosa. Numbeo es uno de ellos, pues establece este criterio tanto para España como para Europa y el mundo. Barcelona se erige, según este ranking, como la ciudad más peligrosa de España en este momento, y es preocupante porque cuenta con cantidad de turistas que la visitan durante todo el año.

Cuál es la cuidad más peligrosa de España

Los parámetros que dan lugar a que una ciudad sea peligrosa son varios: falta de seguridad, el número de robos y de actos delictivos, zonas mal iluminadas, mayor o menor presencia de policías y vigilancia.

El ranking de Numbeo sitúa a Barcelona como la más peligrosa. Concretamente, el puesto 132 del mundo. Según los parámetros antes vistos, el Índice de Criminalidad de Barcelona es de 52,17 y el Índice de Seguridad de 47,83.

Tasas de criminalidad en Barcelona

Los niveles de criminalidad y la preocupación de los habitantes de Barcelona son altos. Hay miedo general de ir por la calle, especialmente en determinadas zonas, porque sus ciudadanos ven mayor posibilidad de robos, hurtos, tanto en la calle, en el coche como en sus propias casas. Ello se suma a la posibilidad de ser agredido, crímenes con sobornos y otros.

Nivel de criminalidad 57.97 Moderado

Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años 77.75 Alto

Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio 48.98 Moderado

Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos 60.06 Alto

Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche 36.29 Bajo

Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche 52.88 Moderado

Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido 46.98 Moderado

Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado 43.50 Moderado

Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión 27.92 Bajo

Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas 61.96 Alto

Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo 63.31 Alto

Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado 48.58 Moderado

Problemática con corrupción y sobornos 55.17 Moderado

Seguridad en Barcelona

Seguridad al caminar solo durante el día 68.68 Alto

Seguridad al caminar solo durante la noche 41.81 Moderado

Última actualización: julio 2026

La influencer Marta Baró, que ahora ya no vive en Barcelona, fue a la ciudad para comprobar esta peligrosidad. Captó la opinión de muchos habitantes, y una gran mayoría han notado un cambio a peor.

Otros consideran que hay ciudades más peligrosas, pero que en determinadas zonas de la capital catalana hay que ir con especial cuidado. Una gran parte de ciudadanos considera que al ser una ciudad grande es algo más normal y más posibilidades de que sea más peligrosa. Incluso a otros les da pena como está ahora. Además, hay habitantes que suelen variar el recorrido cuando tienen que entrar o cruzar algunos barrios, considerados como conflictivos, como algunas zonas del centro, como el Raval. También Las Ramblas, sobre todo por la noche.

Los entrevistados también explican que las zonas más turísticas no es que sean las más peligrosas, pero sí han aumentado los robos. Quienes opinan destacan algunos consejos a la hora de venir a Barcelona, como esconder el móvil o guardarlo cuando se pasea o se va en transporte público, no llevar el bolso o la mochila detrás colgando, siempre delante, proteger las pertenencias, especialmente en zonas del centro de la ciudad, y en el metro.

Es preferible no pasear solo por barrios algo más conflictivos por la noche, mejor ir en grupo o varias personas. También se aconseja hacer caso de las directrices de Turismo de la ciudad, y de los lugares de alojamiento si uno va de visita o turismo a Barcelona.

Otras ciudades peligrosas en España

En la lista de Numbeo, hay más ciudades que aparecen como peligrosas en España. Es el caso de Bilbao, en el puesto 167. Más abajo está, en el puesto 259, la ciudad de Valencia, en el 274, Sevilla, en el puesto 279, Alicante; seguida del 280: Palma de Mallorca, y en el 310 está Málaga, mientras que en el puesto 332, ya mucho más abajo, encontramos a Madrid.