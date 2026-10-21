Las mejores canciones de Halloween para niños en inglés y en español: letras fáciles para aprender jugando
Canciones como el famoso "Thriller" y otras que son infantiles para la noche de Halloween
Canciones de las que os dejamos la letra para que los niños las aprendan
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Hoy viernes se celebra la noche más terrorífica de todas. Halloween llega por fin y tal vez, hayas decorado la casa, tengas listo tu disfraz, maquillaje y como no, la playlist musical no puede faltarnos. Y en el caso de que celebres esta fiesta con los niños, nada como elegir entre las mejores canciones de Halloween para niños en inglés y en español que a continuación, te proponemos.
Seleccionar una lista de reproducción con canciones de Halloween es clave para crear un ambiente único y que haga la de esta noche, una que sea de lo más especial. Desde los clásicos de siempre hasta algunas melodías más modernas, existen opciones tanto en inglés como en español que harán que esta celebración sea inolvidable para niños de todas las edades. A continuación, vamos a repasar algunas de las mejores opciones para que no falten en tu fiesta de canciones de Halloween. Para aquellos que buscan opciones que se adapten a todos los gustos y edades, estas canciones de Halloween aseguran diversión desde los más pequeños hasta los mayores de la casa. Anota las que te presentamos a continuación y prepárate para pasar una noche llena de ritmo y sustos.
La mejores canciones de Halloween para niños
Anota las canciones de Halloween que ahora os presentamos porque seguro que van a encantar a los niños desde los más pequeños a los grandes. Una de ellas además está considerada como el gran clásico de Halloween que no puede faltar en ninguna de las fiestas que se celebran el 31 de octubre.
‘Thriller’
Ese gran clásico de Halloween al que hacemos mención es como no, «Thriller», la canción de Michael Jackson cuyo video suele gustar también mucho a los niños. Nada mejor que empezar a celebrar Halloween dejando que los niños bailen a ritmo del rey del pop.
Os dejamos la letra:
It’s close to midnight
And something evil’s lurking in the dark
Under the moonlight
You see a sight that almost stops your heart
You try to scream
But terror takes the sound before you make it
You start to freeze
As horror looks you right between the eyes
You’re paralyzed
‘Cause this is thriller, thriller night
And no one’s gonna save you from the beast about to strike
You know it’s thriller, thriller night
You’re fighting for your life inside a killer, thriller tonight, yeah
Ooh, ooh
You hear the door slam
And realize there’s nowhere left to run
You feel the cold hand
And wonder if you’ll ever see the sun
You close your eyes
And hope that this is just imagination
Girl, but all the while
You hear a creature creepin’ up behind
You’re out of time
‘Cause this is thriller, thriller night
There ain’t no second chance against the thing with forty eyes, girl
Thriller, thriller night
You’re fighting for your life inside a killer, thriller tonight
Night creatures call
And the dead start to walk in their masquerade
There’s no escaping the jaws of the alien this time (they’re open wide)
This is the end of your life, ooh
They’re out to get you
There’s demons closin’ in on every side
They will possess you
Unless you change that number on your dial
Now is the time
For you and I to cuddle close together, yeah
All through the night
I’ll save you from the terror on the screen
I’ll make you see
That this is thriller, thriller night
‘Cause I can thrill you more than any ghoul would ever dare try
Thriller, thriller night
So let me hold you tight and share a killer, thriller
Chiller, thriller here tonight
‘Cause this is thriller, thriller night
Girl, I can thrill you more than any ghoul would ever dare try
Thriller, thriller night
So let me hold you tight and share a killer, thriller, ow
I’m gonna thrill you tonight
Darkness falls across the land
The midnight hour is close at hand
Creatures crawl in search of blood
To terrorize y’all’s neighborhood (I’m gonna thrill you tonight)
And whosoever shall be found
Without the soul for getting down
Must stand and face the hounds of hell
And rot inside a corpse’s shell
I’m gonna thrill you tonight
Thriller, ooh baby (thriller)
I’m gonna thrill you tonight (thriller night)
Thriller, all night, oh baby
I’m gonna thrill you tonight
Thriller, thriller night (oh baby)
I’m gonna thrill you tonight
Thriller, all night (oh baby)
Thriller night, babe (thriller night, babe), ooh
The foulest stench is in the air
The funk of forty thousand years
And grizzly ghouls from every tomb
Are closing in to seal your doom
And though you fight to stay alive
Your body starts to shiver
For no mere mortal can resist
The evil of the thriller
‘Five Little Ghosts’
Esta canción de Halloween en inglés explica a los niños la historia de cinco pequeños fantasmas que salieron de casa una noche y cómo uno a uno van desapareciendo hasta de repente, volver a aparecer. Sin duda, otra de las mejores canciones de Halloween en inglés.
Os dejamos además la letra:
Five little ghosts went out one night
Haunting, spooking, what a fright
Mother ghost said, «Boo, boo!»
But back to the house, only four ghosts flew
One, two, three, four
Four little ghosts went out one night
Haunting, spooking, what a fright
Mother ghost said, «Boo, boo!»
But back to the house, only three ghosts flew
One, two, three
Three little ghosts went out one night
Haunting, spooking, what a fright
Mother ghost said, «Boo, boo!»
But back to the house, only two ghosts flew
One, two
Two little ghosts went out one night
Haunting, spooking, what a fright
Mother ghost said, «Boo, boo!»
But back to the house, only one ghost flew
One
One little ghost went out one night
Haunting, spooking, what a fright
Mother ghost said, «Boo, boo!»
But back to the house, no little ghosts flew
Sad mother ghost went out one night
Haunting, spooking, what a fright
Mother ghost said, «Boo, boo!»
And back to the house, all the five ghosts flew
Five little ghosts went out one night
Haunting, spooking, what a fright
Mother ghost said, «Boo, boo!»
And back to the house, all the five ghosts flew
‘The Skeleton Dance’
Esta otra canción de Halloween en inglés es perfecta para que niños pequeños no solo se aprendan para cantarla sino que pueden también aprenderse el baile que hacen los esqueletos.
Os dejamos la letra:
Dem bones, dem bones, dem dancing bones
Dem bones, dem bones, dem dancing bones
Dem bones, dem bones, dem dancing bones
Doin’ the skeleton dance
The foot bone’s connected to the leg bone
The leg bone’s connected to the knee bone
The knee bone’s connected to the thigh bone
Doin’ the skeleton dance
The thigh bone’s connected to the hip bone
The hip bone’s connected to the backbone
The backbone’s connected to the neck bone
Doin’ the skeleton dance
Shake your hands to the left
Shake your hands to the right
Put your hands in the air
Put your hands out of sight
Shake your hands to the left
Shake your hands to the right
Put your hands in the air
Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle
Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle
Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle your knees
Dem bones, dem bones, dem dancing bones
Dem bones, dem bones, dem dancing bones
Dem bones, dem bones, dem dancing bones
Doin’ the skeleton dance
‘Esto es Halloween’
De la película Pesadilla Antes de Navidad, esta canción es todo un clásico que hemos querido poneros en español para que los niños la puedan entender mejor. Puede que los pequeños no se sientan muy atraídos por lo que canta Jack Skeleton pero los mayores y adolescentes, quedarán encantados con su ritmo y su historia. Sin duda, una de las mejores canciones de Halloween.
Os dejamos la letra:
Niños, niñas y los demás,
si venís os voy a enseñar,
algo extraño que hay aquí,
la ciudad de Halloween.
¡Esto es Halloween! ¡Esto es Halloween!
Gritos en la oscuridad,
¡Esto es Halloween!
La función ya va a empezar,
somos traviesos y a todos vamos a asustar,
Mi ciudad, vamos a gritar,
en la ciudad de Halloween
Yo soy el monstruo que se esconde en todas partes,
dientes afilados, ojos muy brillantes,
Yo siempre me escondo detrás de la escalera,
siempre tengo arañas en mi cabellera.
¡Esto es Halloween! ¡Esto es Halloween!
Halloween, halloween, halloween, halloween.
En la ciudad, que es mi hogar,
el día de difuntos voy a celebrar,
Mi ciudad, os encantará,
todo el mundo sabe que algo va a pasar.
Mira dónde vas, muy bien escondido hay
algo que te asustará y te hará gritar.
¡Gritar!, ¡esto es Halloween!
Míralo, que asco da,
¿Te asusté? Pues ay, qué bien
Si queréis apostar, tira el dado y a jugar,
brilla la Luna en la oscuridad.
Vamos a gritar, vamos a gritar,
en la ciudad de Halloween.
Yo soy el payaso que te hace llorar,
de pronto aparece y desaparecerá.
Yo soy aquel al que nunca veis,
yo soy el viento estremecedor,
sombra enemiga del astro Rey,
lleno tus sueños de terror.
¡Esto es Halloween! ¡Esto es Halloween!
Halloween, halloween, halloween, halloween,
Escuchadme con atención,
sin temor no hay emoción,
junto a ti yo soy feliz,
trabajando en Halloween.
Mi ciudad, os encantará
todo el mundo sabe que algo va a pasar,
si Jack Skeleton te atrapa,
un susto de muerte te dará y verás
¡Esto es Halloween!, todos a gritar,
vamos a aclamar a un tipo especial.
Nuestro Jack es Rey de la oscuridad,
todos aplauden al Rey del Mal
¡Esto es Halloween! ¡Esto es Halloween!
Halloween, halloween, halloween, halloween
En la ciudad, que es mi hogar,
el día de difuntos voy a celebrar.
‘Bebé Tiburón Halloween’
Si tienes hijos en edad preescolar seguro que de entre todas las canciones de Halloween, esta les va a divertir y no les asustará para nada. A partir de un pequeño tiburón bebé, y nadando bajo el agua, se van mencionando distintos personajes que suelen aparecer en la noche de Halloween, pero en el vídeo que acompaña la canción vemos como cada personaje es en realidad un disfraz que llevan distintos tiburones.
Os dejamos la letra:
Bebé tiburón bu bu bu bu bu
Bebé tiburón bu bu bu bu bu
Bebé tiburón bu bu bu bu bu
Bebé tiburón
Momia tiburón bu bu bu bu bu
Momia tiburón bu bu bu bu bu
Momia tiburón bu bu bu bu bu
Momia tiburón
Fantasma tiburón bu bu bu bu bu
Fantasma tiburón bu bu bu bu bu
Fantasma tiburón bu bu bu bu bu
Fantasma tiburón
Pirata tiburón bu bu bu bu bu
Pirata tiburón bu bu bu bu bu
Pirata tiburón bu bu bu bu bu
Pirata tiburón
Cowboy tiburón bu bu bu bu bu
Cowboy tiburón bu bu bu bu bu
Cowboy tiburón bu bu bu bu bu
Cowboy tiburón
Princesa tiburón bu bu bu bu bu
Princesa tiburón bu bu bu bu bu
Princesa tiburón bu bu bu bu bu
Princesa tiburón
Halloween bu bu bu bu bu
Halloween bu bu bu bu bu
Halloween bu bu bu bu bu
Halloween
Dulce o truco bu bu bu bu bu
Dulce o truco bu bu bu bu bu
Dulce o truco bu bu bu bu bu
Dulce o truco
Está oscureciendo bu bu bu bu bu
Está oscureciendo bu bu bu bu bu
Está oscureciendo bu bu bu bu bu
Está oscureciendo
¿Qué es eso? Bu bu bu bu bu
¿Qué es eso? Bu bu bu bu bu
¿Qué es eso? Bu bu bu bu bu
¿Qué es eso?
Naden lejos bu bu bu bu bu
Naden lejos bu bu bu bu bu
Naden lejos bu bu bu bu bu
Naden lejos
Naden rápido bu bu bu bu
Naden rápido bu bu bu bu
Naden rápido bu bu bu bu
Naden rápido
Naden rápido bu bu bu bu
Naden rápido bu bu bu bu
Naden rápido bu bu bu bu
Naden rápido
Naden rápido bu bu bu bu
Naden rápido bu bu bu bu
Naden rápido bu bu bu bu
Naden rápido
Papá tiburón bu bu bu bu bu
Papá tiburón bu bu bu bu bu
Papá tiburón bu bu bu bu bu
Papá tiburón
‘Las Calaveras salen de su Tumba’
Una canción infantil de Halloween que está llena de ritmo. Nada más comenzar los niños saltarán para bailarla junto a las calaveras que aparecen en el vídeo.
Os dejamos la letra:
Cuando el reloj marca la una
Las calaveras salen de su tumba
Chumbala cachumbala cachumbalá
Chumbala cachumbala cachumbalá
Cuando el reloj marca las 2
Las calaveras pierden la voz
Chumbala cachumbala cachumbalá
Chumbala cachumbala cachumbalá
Cuando el reloj marca las 3
Las calaveras se pisan los pies
Chumbala cachumbala cachumbalá
Chumbala cachumbala cachumbalá
Cuando el reloj marca las 4
Las calaveras se ponen zapatos
Chumbala cachumbala cachumbalá
Chumbala cachumbala cachumbalá
Cuando el reloj marca las 5
Las calaveras pegan un brinco
Chumbala cachumbala cachumbalá
Chumbala cachumbala cachumbalá
Cuando el reloj marca las 6
Las calaveras bailan al revés
Chumbala cachumbala cachumbalá
Chumbala cachumbala cachumbalá
Cuando el reloj marca las 7
Las calaveras pierden los dientes
Chumbala cachumbala cachumbalá
Chumbala cachumbala cachumbalá
Cuando el reloj marca las 8
Las calaveras comen bizcocho
Chumbala cachumbala cachumbalá
Chumbala cachumbala cachumbalá
Cuando el reloj marca las 9
Las calaveras juegan en la nieve
Chumbala cachumbala cachumbalá
Chumbala cachumbala cachumbalá
Cuando el reloj marca las 10
Las calaveras cantan en inglés
Chumbala cachumbala cachumbalá
Chumbala cachumbala cachumbalá
Cuando el reloj marca las 11
Las calaveras no se conocen
Chumbala cachumbala cachumbalá
Chumbala cachumbala cachumbalá
Cuando el reloj marca las 12
Las calaveras pasean en coche
Chumbala cachumbala cachumbalá
Chumbala cachumbala cachumbalá
Cuando el reloj marca la una
Las calaveras regresan a su tumba
Chumbala cachumbala cachumbalá
Chumbala cachumbala cachumbalá
Chumbala cachumbala cachumbalá
Chumbala cachumbala cachumbalá
Chumbala cachumbala cachumbalá
Chumbala cachumbala cachumbalá
‘Bien es Halloween’
Y por último, de la cantante argentina Luli Pampín, «Bien es Halloween» es otra de las canciones de Halloween que atrapará a los niños con la historia que narra sobre todos los fantasmas, brujas o esqueletos que pueden asustarles en la noche del 31 de octubre.
Os dejamos la letra:
Ah, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja
Un vampiro con una capa negra
Pronto te asustará
Un fantasma con su manta blanca
Pronto te asustará
Sólo la más fuerte, sólo el más valiente
Aguantará aquí
Ay, qué miedo da, te aterrorizará
Bien, es Halloween
Una bruja vuela con la escoba
Pronto te asustará
Un zombi verde sale de la tierra
Pronto te asustará
Sólo la más fuerte, sólo el más valiente
Aguantará aquí
Ay, qué miedo da, te aterrorizará
Bien, es Halloween
Un esqueleto moviendo los huesos
Pronto te asustará
Un hombre lobo sale de la cueva
Pronto te asustará
Sólo la más fuerte, sólo el más valiente
Aguantará aquí
Ay, qué miedo da, te aterrorizará
Bien, es Halloween
Una momia envuelta en vendas rotas
Pronto te asustará
Frankenstein, caminando a paso lento
Pronto te asustará
Sólo la más fuerte, sólo el más valiente
Aguantará aquí
Ay, qué miedo da, te aterrorizará
Bien, es Halloween
¡Bu!, ja, ja, ja