Santa Maria la Major de Inca acoge mañana una misa funeral por Mari Carmen García, la mallorquina fallecida en el accidente ferroviario de Urda

La diócesis de Mallorca celebrará este jueves una misa funeral en memoria de Mari Carmen García Guevara, la mallorquina fallecida en el grave accidente ferroviario ocurrido el pasado 28 de octubre en Urda (Toledo), así como por el resto de las víctimas mortales del siniestro, que se cobró la vida de 69 personas.

El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha invitado a toda la comunidad diocesana a participar en esta celebración de la eucaristía, que tendrá lugar a las 19.30 horas en la iglesia de Santa Maria la Major de Inca, localidad natal de la fallecida. La ceremonia ha sido organizada por el propio obispo de acuerdo con la familia de la joven y estará presidida por el mismo Taltavull, según ha informado el Obispado.

Con esta celebración, la diócesis de Mallorca quiere acompañar mediante la oración a los familiares de Mari Carmen García y a todas las familias afectadas por el accidente ferroviario, ocurrido el miércoles 28 de octubre, cuando un tren AVE colisionó con un convoy Iryo en el término municipal de Urda.

La identificación de la mallorquina se confirmó el sábado 31 de octubre, después de varios días de incertidumbre y angustia para sus familiares y allegados, que habían difundido mensajes en las redes sociales para tratar de localizarla.

Mari Carmen García Guevara, natural de Inca, aunque residente en Madrid, viajaba en el vagón 7 del AVE con destino a Sevilla por motivos laborales. Lo hacía acompañada de una compañera de trabajo y dos fotógrafos. La joven trabajaba en el sector de la publicidad.

Toledo rindió homenaje a las 69 víctimas

La misa funeral organizada por la diócesis mallorquina llega después de que este martes, 10 de noviembre, se celebrara en la Catedral Primada de Toledo un multitudinario funeral en memoria de las 69 víctimas mortales del accidente ferroviario.

La ceremonia estuvo presidida por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, y contó con la asistencia de los Reyes Felipe VI y Letizia, y con la notable ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Alrededor de 150 familiares de las víctimas y supervivientes participaron en el homenaje.

Durante la celebración se encendieron 69 velas, una por cada persona fallecida, en un acto de recuerdo y acompañamiento a las familias que han sufrido las consecuencias de una de las mayores tragedias ferroviarias de los últimos años en España.