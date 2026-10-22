El presidente de Vox Baleares desconoce cuál será el futuro de Jorge Campos tras quedar fuera de las listas al Congreso

El presidente del Parlament y de Vox en Baleares, Gabriel Le Senne, ha asegurado en Es la mañana de Baleares que desconoce cuál será el futuro político de Jorge Campos después de que la dirección nacional del partido haya decidido dejar al actual diputado fuera de las listas al Congreso para las elecciones generales del 29 de noviembre.

Le Senne ha explicado en el programa de es Radio Baleares que las candidaturas a las generales «se deciden en Madrid» por parte del Comité Ejecutivo Nacional, aunque la dirección balear trasladó su opinión. Preguntado directamente por el futuro de Campos, que ya ha anunciado su intención de regresar a la política de las Islas, ha reconocido que no está decidido: «No le puedo desvelar el futuro de Jorge Campos ni el mío propio, porque no lo sé».

La elegida como cabeza de lista al Congreso es Maribel Cerezo, como se dio a conocer ayer. Le Senne ha destacado su perfil «joven, científico y académico» y considera que aporta unas características poco habituales en política: «Contar con una científica es interesante».

El tercer puesto de la candidatura será para Melina Merki, una de las personas de máxima confianza de Le Senne dentro del partido. El dirigente de Vox la ha definido como su «mano derecha en el partido» desde que asumió la dirección de la formación en Baleares. Abogada, vicepresidenta de Vox Baleares y coordinadora del grupo parlamentario, Le Senne ha destacado de ella «una gran capacidad de trabajo» y la ha definido como «un gran activo».

De cara al Senado, Le Senne sí ha mostrado su deseo de que Vox y el Partido Popular alcancen un acuerdo de ámbito nacional para concurrir conjuntamente. «Deseo que lleguemos a algún acuerdo. Santiago Abascal ha dicho que vamos a tener altura de miras y creo que al final se llegará a un acuerdo», ha afirmado.

El presidente de Vox Baleares considera que ese entendimiento sería «bueno para España» y ha reivindicado el papel del Senado como contrapeso y cámara de fiscalización del Gobierno.