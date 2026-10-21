La docente universitaria Maribel Cerezo encabezará la lista de Vox en Baleares al Congreso de los Diputados

Vox Baleares ha presentado a sus candidatos al Congreso de los Diputados para las elecciones generales del 29 de noviembre. Maribel Cerezo encabeza la lista, Antonio Salvá ocupa el número dos y les sigue Melina Merki como número tres.

Maribel Cerezo (1986) es doctora en Ciencia y Tecnología por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y el CSIC, y licenciada en Ciencias del Mar. Se formó como investigadora en el IMEDEA-CSIC, en Mallorca, desde donde participó en la Expedición Malaspina.

Ha sido profesora en Calvià y en diversos centros públicos, y hoy es docente e investigadora en el CESAG de Palma. Además, dirige el Máster Universitario en Ingeniería y Gestión Ambiental de la Universidad Internacional de Valencia. Empezó a militar en Vox en 2019 en La Pobla de Vallbona (Valencia), donde fue concejal entre 2023 y 2024.

El doctor Antonio Salvá (1952) es urólogo y padre de nueve hijos. Entre 2019 y 2023 fue diputado en el Congreso por Baleares y portavoz adjunto en las comisiones de Asuntos Exteriores y de Sanidad y Consumo. Milita en Vox desde sus inicios en las islas y ha sido responsable de Organización Territorial del partido en Baleares. Su hijo Diego, guardia civil, fue asesinado por ETA en Palmanova en 2009, en el último atentado mortal de la banda terrorista. Desde entonces es una de las voces más firmes en defensa de la memoria, la dignidad y la justicia para las víctimas del terrorismo.

Completa los primeros puestos Melina Merki (1988), con una trayectoria destacada en el partido de las Islas. Es licenciada en Derecho, vicepresidenta de Vox Baleares y coordinadora del grupo parlamentario en el Parlamento, y concurrió en las listas de Vox al Parlamento por Menorca en 2023.

El presidente de Vox Baleares, Gabriel Le Senne, ha destacado que «la lista de Vox combina juventud y experiencia y representa a todas las islas. Son candidatos preparados, en el ámbito científico y jurídico, y compartiendo todos ellos una clara vocación de servicio público. Conocen los problemas de Baleares y van a defender en el Congreso con firmeza los intereses de los baleares frente a un Gobierno que los ha abandonado».