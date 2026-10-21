Jorge Campos vuelve a Baleares: no irá en las listas de Vox al Congreso

Jorge Campos puede dar por cerrado su paso por la política en el Congreso de los Diputados. Según ha podido saber OKBALEARES, el político mallorquín no figurará en las listas de Vox ni a Congreso ni al Senado para el 29-N. Fuentes de Vox aseguran que su futuro político seguirá ligado al partido de Santiago Abascal, pero «con otras responsabilidades, ahora en las Islas».

Recientemente, la dirección de Vox en Baleares trasladó a la calle Bambú, sede nacional de Vox, su propuesta para las listas al Congreso. Una propuesta en la que Campos figuraba como número, con Patricia de las Heras de número dos y Toni Salvà como tercero.

La dirección nacional del partido de Santiago Abascal ha rechazado la propuesta, aunque se desconoce si total o parcialmente. Lo que sí está confirmado es que Jorge Campos no figurará en esa lista.

Uno de los argumentos esgrimidos en Bambú se basa en que, ante un más que probable gobierno de coalición PP-Vox en España, la labor siempre combativa de Campos deja de tener sentido. Ahora, y siempre tras el 29-N, se le asignará un cometido en Baleares. Hay fuentes que apuntan incluso a algún cargo institucional. Tras las elecciones, si se confirma el gobierno de coalición, en Baleares quedarán muchas vacantes en la Administración Periférica del Estado empezando por la Delegación del Gobierno.

En todo caso, nadie parece conocer el destino de Campos en las islas aunque éste parece garantizado tras las elecciones generales.

Jorge Campos ha vivido una legislatura intensa en el Congreso. Intensa y muy combativa en defensa del español y contra los abusos del catalán en los territorios en los que ésta es lengua cooficial.

Vox tiene previsto anunciar el próximo lunes en un acto de Abascal en Talavera de la Reina la composición de las listas de Vox, incluida la de Baleares. De todos modos, con Abascal este fin de semana en Menorca, Mallorca e Ibiza, no se descarta un adelanto de la composición final de las islas, ya sin Jorge Campos.