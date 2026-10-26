El PP de Baleares presenta sus listas al Congreso y al Senado con el objetivo de llevar a Feijóo a la Moncloa el 29 de noviembre

El Partido Popular de Baleares ha presentado oficialmente sus candidaturas al Congreso de los Diputados y al Senado para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La formación afronta la cita electoral con el objetivo de impulsar un cambio político en España y situar a Alberto Núñez Feijóo al frente del Gobierno.

Durante el acto, el cabeza de lista al Congreso, José Vicente Marí Bosó, ha defendido que las candidaturas populares aspiran a ofrecer «un Gobierno mucho mejor» tanto a los ciudadanos de Baleares como al conjunto del país. Asimismo, ha destacado la importancia que la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, y el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, conceden a estos comicios.

Marí Bosó ha planteado la convocatoria electoral como una oportunidad para decidir el rumbo político de los próximos cuatro años y ha acusado a los gobiernos de Pedro Sánchez y de Francina Armengol de perjudicar los intereses de las Islas. Frente a ello, ha reclamado un Ejecutivo central que, según ha señalado, tenga en cuenta las necesidades específicas de Baleares.

Entre las principales prioridades del PP balear figura el control de la inmigración irregular. Marí Bosó ha reclamado medidas para contener las llegadas irregulares y combatir las redes que trafican con personas en el Mediterráneo. También ha defendido que la inmigración debe canalizarse por vías legales y vinculadas a contratos de trabajo.

En materia de infraestructuras, el candidato popular ha exigido al Gobierno central que atienda las necesidades de las Islas y firme los convenios de financiación de carreteras con los consells insulars. Según ha denunciado, el Ejecutivo de Sánchez no ha accedido a esta petición durante los últimos años.

El refuerzo de los servicios públicos estatales constituye otro de los ejes del programa que ha expuesto el dirigente popular. En concreto, ha reclamado más personal y mejores condiciones laborales para los empleados públicos destinados a Baleares.

La financiación autonómica también ha ocupado un lugar destacado en el discurso de Marí Bosó. El candidato ha insistido en la necesidad de mejorar los recursos que recibe la comunidad autónoma y garantizar la continuidad del régimen fiscal específico, cuya vigencia, según ha recordado, finaliza en 2028.

«Necesitamos esa prórroga y necesitamos un mejor sistema de financiación para nuestras islas», ha afirmado, al tiempo que ha criticado que el Gobierno de Sánchez no haya abordado esta cuestión. Para el cabeza de lista al Congreso, estas demandas forman parte de los cambios que el PP pretende impulsar si llega al Gobierno de España.

Durante su intervención, Marí Bosó también ha arremetido contra los ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez, a los que ha vinculado con la polarización política, la división social y los casos de corrupción que, según sus declaraciones, afectan al entorno del presidente.

El dirigente popular ha defendido la necesidad de sustituir la confrontación por políticas orientadas a la concordia y ha presentado al PP como una alternativa centrada en la gestión y la resolución de los problemas ciudadanos. «No basta solo con estar indignados. Hay que saber hacer políticas que resuelvan los problemas de los ciudadanos», ha afirmado.

En este contexto, ha reivindicado la experiencia de los integrantes de las candidaturas populares, a quienes ha atribuido capacidad para gestionar administraciones, dirigir equipos y ofrecer soluciones.

El candidato al Congreso ha puesto en valor las trayectorias de varios integrantes de las listas del PP de Baleares, entre ellos Antònia Roca, Joan Mesquida y Xisca Porquer. También ha mencionado a los candidatos al Senado Sebastià Sagreras, Carmen Ferrer y Ramón Sintes, de quienes ha destacado su experiencia en la atención a las necesidades de los ciudadanos.

Marí Bosó ha defendido que esa trayectoria constituye uno de los principales activos de las candidaturas populares de cara a la próxima cita electoral.

En la recta final del acto, el cabeza de lista al Congreso ha apelado a la unidad en torno al proyecto del Partido Popular para favorecer el cambio político el próximo 29 de noviembre. El dirigente ha señalado que el objetivo de su formación es transformar el descontento con las políticas del Gobierno en una alternativa política y ha advertido de la necesidad de evitar la división entre quienes apuestan por un cambio de Ejecutivo.

«Necesitamos un Gobierno que sepa gestionar la indignación y convertirla en esperanza», ha concluido Marí Bosó, que ha llamado a concentrar los esfuerzos en las candidaturas del PP para las elecciones generales.