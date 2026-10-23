‘Bombazo’ en el PP: Prohens elige a su número dos para encabezar la lista al Senado por Mallorca

El Partido Popular de Baleares pondrá toda la carne en el asador para que no se le escape la victoria en las elecciones al Senado en la cita del 29-N. Mientras PP y Vox negocian una estrategia para hacer frente al bloque con el que la izquierda se quiere hacer con el control de la Cámara Alta, Marga Prohens mueve ficha y pone como cabeza de lista a su mano derecha en el partido y en el Parlament.

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, encabezará la lista de la formación al Senado por Mallorca. Sagreras, además de portavoz en la Cámara balear esta legislatura, es coordinador del partido en el archipiélago. Fue alcalde de Campos entre 2011 y 2019 y en su segunda legislatura en el Parlament ha ocupado la portavocía del grupo.

En círculos políticos ha llamado la atención la juventud con la que Sagreras ingresará en una Cámara destinada normalmente al ‘retiro’ de muchos representantes políticos de todos los partidos.

Mientras, la presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, ha considerado que la candidatura que su partido ha presentado al Congreso de los Diputados de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre aporta «talento, proximidad y capacidad de gestión».

La lista la encabezará el líder del PP de Ibiza, José Vicente Marí Bosó, a quien acompañarán la vicepresidenta primera del Consell de Mallorca, Antònia Roca, y el diputado en el Congreso Joan Mesquida.

«El PP de Baleares va con todo en estas elecciones del próximo 29N», ha escrito Prohens en su cuenta de la red social X. «Aportamos talento, proximidad y capacidad de gestión para llevar el cambio a España de la mano de Alberto Núñez Feijóo», ha añadido.

Con estas decisiones a Congreso y Senado, el PP balear ya ha mostrado sus cartas de cara a las próximas elecciones generales. Decisiones que en ningún caso se verían afectadas por posibles acuerdos de última hora entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal para tener el control del Senado a través de scrificios y acuerdos en las candidaturas territoriales.