El PP confía de nuevo en José Vicente Marí para volver a derrotar a Francina Armengol el 29-N

El presidente del PP de Ibiza, José Vicente Marí Bosó, repetirá como cabeza de lista de los ‘populares’ al Congreso de los Diputados por Baleares. La intención es volver a derrotar a Francina Armengol, a la que sacó 5,5 puntos de ventaja en las últimas elecciones generales. PP y PSOE empataron a escaños pero la victoria fue ‘popular’.

Fuentes del partido han confirmado que Marí Bosó ha sido elegido como ‘número uno’ y optará a revalidar su escaño en la Cámara Baja, donde esta legislatura ha ejercido como portavoz adjunto y de presupuestos.

Por el momento se desconoce quién le acompañará en la lista del PP por Baleares.

Marí Bosó ha agradecido “la confianza que depositan en mí el presidente Feijóo, mi presidenta Marga Prohens y el conjunto de mis compañeros del PP para volver a encabezar la lista del PP Balears al Congreso de los Diputados” y ha asegurado que afronta esta nueva responsabilidad con el compromiso de seguir trabajando por los ciudadanos de las Illes Balears.

“Para mí es un orgullo seguir trabajando para traer el cambio a España, para llevar a Feijóo a la Moncloa y para que desde el Gobierno de la nación podamos impulsar políticas que ayuden a los ciudadanos de Balears a alcanzar un mayor progreso y un mayor bienestar”, ha destacado el candidato.

En este sentido, Marí Bosó ha incidido en la importancia de que el próximo Gobierno de España contribuya también a impulsar las políticas que está desarrollando la presidenta Marga Prohens en las Illes Balears. “Queremos que desde el Gobierno de la nación se pueda ayudar a las políticas que está llevando a cabo la presidenta Prohens aquí en Balears, sumando esfuerzos para mejorar la vida de los ciudadanos de nuestras islas”, ha señalado.

Finalmente, Marí Bosó ha reiterado que “un mayor progreso y un mayor bienestar para los ciudadanos de Balears es nuestro anhelo y el objetivo por el que vamos a seguir trabajando durante los próximos años en el Congreso de los Diputados”, reafirmando así su compromiso con la defensa de los intereses de las Illes Balears en las instituciones nacionales.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, está dosificando los anuncios de sus candidatos al Congreso y al Senado para las generales del próximo 29 de noviembre. El plazo para registrar las listas ante la junta electorales provinciales finaliza el lunes.

En mayo de 2013, José Ramón Bauzá le nombró consejero de Hacienda y Presupuestos del Govern balear. Ahí empezó una carrera política. que continuaría en el Parlament balear ya que como diputado autonómico perteneció al grupo parlamentario del PP y fue vicepresidente de la Comisión de Asuntos Sociales y Derechos Humanos, miembro de la Comisión de Economía y miembro titular de la diputación permanente.

En las elecciones generales de 2015 fue elegido diputado en el Congreso. En 2026, en la repetición electoral, revalidó el cargo.

Durante la legislatura que acaba de finalizar en el Congreso de los Diputados ha sido vocal de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, de la Comisión de Presupuestos y Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.

En su isla de residencia, Ibiza, sustituyó hace 11 años a Vicenç Serra Ferrer como presidente del Partido Popular en Ibiza.

A lo largo de esta legislatura se le recuerdan intervenciones tanto en el pleno del Congreso de los Diputados como en varias comisiones de carácter económico.

José Vicente Marí ha asistido este martes como invitado al Debate de Política General iniciado en el Parlament con el discurso de Marga Prohens.