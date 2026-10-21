El Papa recuerda a los 20 sacerdotes mártires de Ibiza beatificados que fueron asesinados por anarquistas en la Guerra Civil

El Papa León XIV ha recordado este miércoles en su Audiencia General de los miércoles a los 20 sacerdotes mártires de Ibiza beatificados que fueron asesinados por anarquistas en la Guerra Civil en septiembre de 1936.

Ante los peregrinos de la plaza de San Pedro, el Papa ha recordado que el pasado sábado fueron beatificados Juan Torres Torres y 19 compañeros, sacerdotes de las islas de Ibiza y Formentera, «asesinados por odio a la fe en la persecución religiosa del siglo pasado». «Su testimonio nos anima a hacer de la vida una ofrenda de amor a Dios y a los hermanos», ha destacado.

El próximo fin de semana, el sábado 24 y el domingo 25 de octubre, se celebrarán misas de acción de gracias en todas las parroquias de la diócesis de Ibiza y Formentera. El viernes 6 de noviembre, se oficiará la primera fiesta litúrgica de los nuevos beatos en todas las parroquias. El obispo de Ibiza, Vicent Ribas presidirá esta primera celebración, a las 18:00 horas, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Pilar.

Durante la pasada Misa de Beatificación celebrada en la Catedral de Ibiza, el cardenal Marcello Semeraro, representante del Pontífice en la ceremonia, recordó que «la palabra mártir significa precisamente testigo».

El mártir no es aquel que busca la muerte, sino aquel que no reniega de Cristo ni siquiera cuando la fidelidad al Evangelio lo expone a la muerte. No es la violencia sufrida lo que hace grande su testimonio, sino el amor al que permanece fiel. El martirio no celebra la muerte: proclama que la vida pertenece a Cristo y que la muerte no tiene la última palabra».

También el obispo de Ibiza, Vicent Ribas, pronunció unas palabras en esta emotiva ceremonia en las que dio las gracias al cardenal Semeraro por haber presidido la celebración y a los obispos que se habían trasladado a Ibiza para compartirla, a todos los que han trabajado durante tantos años «con entrega y rigor» para que llegara este día, a las familias, comunidades parroquiales y personas que conservaron el testimonio de estos mártires, y a los familiares de los nuevos beatos, que han podido ver «la derrota del fanatismo y de la muerte por la santidad, por el amor, por el perdón y la misericordia».