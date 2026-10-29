Palma tendrá vicealcalde, empresa municipal de vivienda y agentes cívicos con la nueva Ley de Capitalidad

Palma tendrá vicealcalde, empresa municipal de vivienda y agentes cívicos con la reformada Ley de Capitalidad aprobada por el Parlament a instancia del Ayuntamiento de la capital balear. Uno de los principales cambios es el incremento de la aportación mínima anual prevista para Palma en concepto de capitalidad, que se duplica hasta alcanzar los 60 millones de euros.

La reforma incorpora también nuevas herramientas para adaptar la estructura del Ayuntamiento a las necesidades actuales de Palma.

Entre ellas, se contempla la posibilidad de introducir la figura de los vicealcaldes, existente en otras grandes ciudades españolas, así como la creación de una Gerencia del Ayuntamiento, destinada a mejorar la coordinación entre las diferentes áreas municipales, supervisar la actividad de los organismos públicos y realizar un seguimiento.

Otra de las novedades es la creación de una Empresa Municipal de Vivienda, como ya existe en otras ciudades, que se encargará de promover, construir, rehabilitar y gestionar viviendas protegidas y dotacionales, así como de gestionar el parque público municipal.

Del mismo modo, podrá participar en el desarrollo de los Proyectos Residenciales Estratégicos que se ejecuten en Palma e impulsar programas para incorporar viviendas privadas al mercado de alquiler asequible.

Por otro lado, la modificación de la norma permite a la Junta de Govern Local, previo informe técnico, proponer proyectos de infraestructuras y equipamientos de titularidad privada que tengan una especial relevancia para Palma, en base a su condición de capital, acogiéndose así a la figura de Proyectos de Especial Interés Estratégico (PEIE).

Asimismo, la modificación permite al Ayuntamiento ejercer el derecho de tanteo y retracto sobre los terrenos calificados como sistemas generales para equipamientos e infraestructuras públicas, red viaria, dotaciones locales de espacios libres y equipamientos contemplados en el planeamiento urbanístico.

En materia de seguridad ciudadana y convivencia, destaca la incorporación de la figura de los agentes cívicos, que podrán desarrollar tareas de información y vigilancia del cumplimiento de las normas municipales en materia de civismo y convivencia.

La modificación introduce también la convocatoria de comisiones de servicio restringidas al personal funcionario de carrera de la Policía Local para la organización de las escalas de mando del cuerpo.

Asimismo, refuerza la coordinación entre las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad mediante mecanismos de colaboración e intercambio de información, bajo la supervisión de la Junta Local de Seguridad.